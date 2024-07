Grupo Lomas introduce el more inclusive en Riviera Maya

Con más de 40 años en el turismo de Quintana Roo, Grupo Lomas Travel está elevando el concepto de “todo incluido” a lo que Francisco Gutiérrez, su director general, denominó como more inclusive, que incluye servicios de transporte, hospedaje, esparcimiento, alimentos y bebidas por una sola tarifa.

El ejecutivo explicó, en una entrevista, que dado el éxito que tiene el modelo “todo incluido” en el Caribe Mexicano, esta propuesta va un paso adelante pues ofrece una experiencia integral de todas las unidades de negocio de la compañía.

“Somos la única compañía turística en México verticalmente integrada, con todo lo que esto implica: Transportaciones, parques, hoteles y una compañía de gestión de destinos (DMC, en inglés).

El more inclusive ofrece a todos los huéspedes que se hospeden en cualquiera de los hoteles de Lomas Hospitality, la transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto; además de la transportación y acceso cuantas veces quieran al hotel Nickelodeon y a su parque Aqua Nick, el más importante de Latinoamérica.

Otro de los activos privilegiados del grupo son sus hoteles en Playa Maroma, con catamaranes y juegos acuáticos.

Gutiérrez informó también que se están desarrollando muchas experiencias en torno a la naturaleza, como el Rancho Turístico Bonanza y las visitas al arrecife Mesoamericano.

El more inclusive, subrayó, ya es un diferenciador en sí mismo de Grupo Lomas en un destino muy competido.

Agencias de viajes

Otra de sus ventajas, es la relación que Dolores López Lira, presidenta de Grupo Lomas, forjó a lo largo del tiempo con los agentes de viajes, que ahora contribuye a que estos profesionales estén comunicando a sus clientes las ventajas del more inclusive.

Esta propuesta inició en abril, informó Gutiérrez, y está teniendo un gran éxito.

“Además tenemos la fortuna de contar con Franco Madalozo, un chef italiano, de la Isla de Cerdeña, quien era el chef ejecutivo de un restaurante con una Estrella Michelin y a quien hace años invité a venir a México.

“Él ha estado como director de gastronomía de algunas de las principales empresas de México y Latinoamérica y ahora es responsable de la creación e integración de nuestra oferta culinaria a la que sumaremos otros chefs.”

“Aunque 70% de la oferta se enfocará a los platillos y productos mexicanos, 30% estará conformado por cocina internacional; así es que en esta nueva etapa del grupo vamos a ofrecer cada vez más calidad y más valor por el precio que cobramos.”

Clientes repetitivos

El ejecutivo destacó también la relevancia del club vacacional de Grupo Lomas, que representa 30% de la ocupación en promedio y en algunos hoteles el 45%.

En Estados Unidos el grupo está súper posicionado y ahora queremos hacer lo mismo en el mercado mexicano, explicó, aunque en algunos hoteles también hay una fuerte presencia europea.

“La mayoría de los hoteles son cuatro diamantes y no hay otra cadena de esta categoría que ofrezca un concepto como more inclusive.

“La razón es que somos los únicos que tenemos esa integración vertical y eso es un gran diferenciador”.

En los siguientes años, aseguró, la oferta del grupo no sólo hará énfasis en el arte mexicano, sino en la sostenibilidad y la gastronomía; así es que la relación valor-precio será cada vez mayor y además en un destino de alta demanda como es la Riviera Maya.

El grupo también reforzará, dijo, su oferta hotelera en el segmento de cinco diamantes, la máxima categoría que existe.

“A partir de que hicimos el more inclusive, hubo un crecimiento de tarifa, que fue más que entendida por los agentes de viajes y por el mercado, porque cuando sumas lo que te hubiera costado comprar tu transportación directamente, tus entradas al parque de Nickelodeon y a disfrutar de la mejor playa de México y una de las mejores del mundo como es Maroma, donde contamos con más de 1.6 kilómetros de frente de playa, resulta que no hay otra propuesta así.”

“El cliente está feliz y le encanta, porque no me cabe la menor duda que hay hoteles que tienen playas muy bonitas, pero no hay otro que tenga un espacio tan largo y ancho en Maroma, además de todas las ventajas que he mencionado”.

Francisco Gutiérrez anunció, finalmente, que está abriendo sus puertas Maison México, la nueva marca de hoteles boutique que ya tiene su establecimiento en la colonia Roma, el primero en contar con un chef mexicano ganador de una estrella Michelin, Jonatan Gómez Luna y su restaurante Octavia, que estará compitiendo con los mejores restaurantes de la ciudad.