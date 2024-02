Palladium anunció nuevos proyectos

Only YOU Hotel Sevilla

Palladium Hotel Group superó los mil millones de euros en volumen de negocio gestionado, según anunció el presidente de la compañía, Abel Matutes Prats, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada en Madrid.

La cifra exacta alcanzada fue de 1,069 millones de euros, marcando un aumento del 16% en comparación con el año anterior y reafirmando el crecimiento sostenible del grupo hotelero.

El presidente destacó la importancia de este logro, afirmando que “superar la barrera de los mil millones de euros afianza nuestro modelo empresarial, donde el crecimiento, la rentabilidad y la satisfacción del cliente son fundamentales”.

Además, la empresa logró situar el 98% de sus hoteles por encima de la media del sector en términos de índice de recomendación y el 75% por encima del compset directo en términos de reputación online en redes sociales.

Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, señaló que los objetivos futuros se centran en “continuar creciendo de forma rentable, sostenible y responsable”, destacando la importancia de elevar la confianza de propietarios y clientes.

Hitos de 2023 y planes de expansión

El CEO resaltó la reciente reforma de Grand Palladium Kantenah Resort & Spa en Riviera Maya, que incluyó la introducción de Bravo Dinner & Dance y Family Selection. También anunció la apertura de Only YOU Hotel Sevilla en Europa y Only YOU Hotel Venecia.

En América, Palladium Hotel Group emprenderá la reforma de Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa en Brasil y explorará oportunidades en ciudades de Estados Unidos como Miami, Los Ángeles y Chicago.

Además, se anunció la reconversión del Palladium Hotel Palmyra en Ibiza en el primer Only YOU Hotels en formato vacacional, tras una inversión de 13 millones de euros.

Tras la apertura de 45 Times Square Hotel en Nueva York, Palladium Hotel Group pone el foco en otras ciudades de Estados Unidos como Miami, Los Ángeles o Chicago; y otros destinos de México, Oriente Medio y el Mediterráneo, donde el grupo estudia oportunidades de expansión afines a las marcas de su porfolio.

Palladium Cares y responsabilidad social corporativa

La iniciativa Palladium Cares, centrada en Responsabilidad Social Corporativa, celebró la apertura de los primeros centros de capacitación en América, beneficiando a comunidades locales en Jamaica y México. En colaboración con más de 30 ONG, se llevan a cabo diversas actividades en el marco del proyecto “4 causes to take action”, abordando temas como la infancia, la desigualdad, el medio ambiente y el cuidado de los mayores.

Palladium Hotel Group recibió la certificación Top Employer por cuarto año consecutivo y el reconocimiento Happy Trainee, destacando su compromiso con un entorno laboral de excelencia y su atractivo para jóvenes talentos.

Con planes de expansión ambiciosos y un enfoque sólido en la responsabilidad social, Palladium Hotel Group se posiciona como un referente en la industria hotelera global.