Inteligencia Artificial para asesores de viajes

Antonio Rivero, director general de Napse, comentó que la Inteligencia Artificial puede ayudar a los asesores de viajes para segmentar los productos ofrecidos de manera más eficiente.

De acuerdo al directivo de la empresa de soluciones tecnológicas, la IA es una herramienta para acelerar la toma de decisiones.

“Funciona como herramienta para acelerar procesos debido a las cualidades que tiene en cuanto a concentración y condensación de datos” dijo.

En este sentido, los aciertos y los pronósticos de la Inteligencia Artificial en cuanto al comportamiento histórico de los usuarios son más precisos que cualquier otro instrumento predictivo.

Según Rivero, la mezcla del procesamiento de datos de la IA con la experiencia del agente resultan en una combinación favorable dado que los clientes obtienen resultados de acuerdo a sus preferencias históricas con una parte humana de trato y recomendaciones.

“Se habla mucho acerca de si la IA va a reemplazar a los humanos pero mientras la inteligencia no tenga el valor irremplazable de la conciencia humana no me parece que esto vaya a suceder”.

En cuanto al uso de ChatGPT para generar itinerarios, Rivero dijo que la herramienta agregó cien millones de usuarios en el último mes, lo que habla de su popularidad y extensión en usabilidad.

“Quizá lo más importante para recomendaciones es la información histórica que contiene, tomando en cuenta que las versiones actuales y gratuitas contienen información hasta 2021″.

Una de las cualidades más destacables de acuerdo con Rivero es que permite ahorrar tiempo, de manera que aumenta la productividad y precisión para recomendaciones.