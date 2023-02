Los mejores lugares para comer Cochinita Pibil en Yucatán

Son miles los viajeros que han dicho que se puede reconocer mucho de un destino a través de su gastronomía, sobre todo, mediante la cocina popular del lugar, esa que los locales disfrutan a manera de ritual y que se ha arraigado dentro de sus costumbres. Ese es el caso de la Cochinita Pibil, el platillo más emblemático de Yucatán, que remonta su origen a la prehispanidad y que hasta la fecha se ha mantenido vigente dentro del corazón de los yucatecos y de todos los mexicanos, inclusive, ha logrado posicionarse dentro del Top 10 de los Best Street Foods In The World 2023.

Aquí te compartimos algunos de los sitios más emblemáticos de Yucatán que debes visitar para degustar este exquisito manjar.

Mercado Tradicional de Izamal

A un costado del Ex Convento de San Antonio de Padua puedes encontrar el Mercado Municipal del pueblo mágico de Izamal, que no solo es un escaparate de los productos locales, sino, que es el lugar ideal para disfrutar platillos tradicionales, sobre todo para comer una riquísima cochinita pibil.

Yaxunah

Se trata de una Aldea Maya en donde sus habitantes han encontrado en el turismo gastronómico una oportunidad para el desarrollo de su comunidad; rodeados de una exuberante belleza natural y de vestigios prehispánicos, Yaxunah que en español significa Primera casa o La casa de color verde, es hogar de grandes cocineras que a través de una cooperativa ofrecen talleres para preparar el tradicional recado rojo con el ingrediente principal que es el achiote, haciendo uso de la técnica y los utensilios ancestrales como lo es el molcajete ancestral y enterrar la cochinita en el pib para después degustar de este manjar Yucateco.

MUGY

El Museo de la Gastronomía Yucateca (MUGY) es un concepto único y mágico en la Ciudad de Mérida que muestra un fragmento de la historia del pueblo Maya a través de los sabores y olores de nuestra famosa gastronomía Yucateca. En el MUGY además de comer delicioso, podrás disfrutar de una visita guiada en donde se ofrece una explicación histórica del origen prehispánico, mestizo y criollo de los platillos; mostrando diversos utensilios y semillas de la región; así como la representación de una pequeña Aldea Maya donde todos los días se hace el desentierro de los platillos mestizos como la cochinita, permitiendo que el visitante sea testigo de técnicas y tradiciones ancestrales.

Pueblo Pibil

Es un restaurante donde podrás vivir la experiencia gastronómica de degustar la comida tradicional yucateca cocinada bajo tierra, método de cocción tradicional estilo pib. Podrás elegir los platillos más representativos de la exquisita comida Yucateca como el relleno negro, la cochinita pibil, queso relleno, frijol con puerco, entre otros.El Maestro Pibil Silvio Campos, heredero de numerosos secretos de la cocina del pueblo, es quien prepara los alimentos con los métodos auténticos; los cuales son cocidos bajo tierra por aproximadamente 15 horas en fuego vivo para después ser degustados por los comensales. La TradiciónSe trata de un restaurante popular ubicado en el corazón de Mérida, este negocio familiar ha servido comida tradicional yucateca por más de 20 años y tienen como misión es ofrecer un ambiente cálido y acogedor donde los visitantes pueden disfrutar de auténticos platos regionales elaborados con ingredientes frescos y de origen localPLUS - Taquería la LupitaLa Taquería la Lupita es un local con más de 50 años de tradición que ha deleitado con su sabor a locales, nacionales y extranjeros, convirtiéndose en una de las grandes embajadoras de la gastronomía yucateca, localizada al interior del Mercado de Santos Degollado, mejor conocido como Mercado Santiago, la lupita ofrece a sus comensales una exquisita cochinita pibil, así como una amplia variedad de platillos típicos y bebidas refrescantes.En este año de la gastronomía yucateca, visita cualquiera de estos establecimientos y deja que tu paladar y estómago se enamoren de uno de los 10 mejores platillos callejeros en el mundo, disfruta de tu estancia y apóyate del planificador de viajes de yucatan.travel para hacer de tu visita en este destino un evento inolvidable.

Datos de la Cochinita Pibil