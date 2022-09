Q Life, El arte de la buena vida

Q Life es un programa único y sin precedentes en el sector inmobiliario de Los Cabos, cuyo propósito es generar experiencias significativas para los propietarios y arrendadores, que le den mayor valor a su inversión y enriquezcan su estancia a través de un conjunto de actividades.

Implantado en Quivira, una comunidad privada única en Los Cabos, cuya excelente ubicación, privacidad, exclusividad y calidad en el servicio lo han posicionado como uno de los mejores en el que hoy ya es el principal destino de lujo de México.

Ningún otro proyecto inmobiliario tiene un equipo ex profeso para organizar y atender las actividades preparadas para los residentes; una propuesta que está en constante evolución pues hay un interés permanente por escuchar y atender las necesidades de los mismos.

Quivira no sólo ofrece la oportunidad de poseer una propiedad del paraíso en la Tierra, sino que también es un sitio donde el bienestar es parte del estilo de vida, combinando la interacción social, con los aspectos ambientales y emocionales para lograr una forma única de vivir.

Las actividades del programa contemplan contacto con la naturaleza, experiencias culturales, gastronómicas, actividades wellness, convivencia entre residentes, familiares y amigos y cuidado de la comunidad.

Q Life, the art of fine living, ha llegado a ocupar una posición importante en Quivira, pues año con año abre nuevos espacios y actividades como son el jardín botánico Amakiri, el salón gastronómico The Market, el foodtruck La Choya y muchos más por venir.

Las actividades van desde actividades fitness como son clases de yoga, en la zona de práctica del campo de golf frente al espectacular Océano Pacífico, hasta tasting de tequila o vino, clases de español o pintura, experiencias culinarias y los memorables cócteles de residentes, entre muchas otras actividades.

El mayor valor de este programa es lograr que las personas sientan que son parte de una comunidad cuyas actividades, por simples que parezcan, generan alto valor en sus vidas.

Experiencia Q Life

Los pilares

Paloma Palacios, directora de Q Life, describió así los seis ejes de este programa:

1. Experiencias naturales. Entre ellas caminatas por los senderos naturales de la propiedad; la visita al jardín botánico y los paseos en bicicleta de montaña.

2. Convivencia entre residentes, familiares y amigos en áreas ex profeso para ello, lo que permite utilizar espacios de los hoteles, pero también sitios exclusivos como el jardín disponible junto al food truck conocido como La Choya.

3. Wellness, que incluye clases de yoga, fitness y otras actividades para mejorar la mente y el cuerpo.

4. Descubrimiento de sabores, a través de actividades como catas de tequila, de vino o la experiencia de cocina a las brasas.

5. Cultura, incluyendo un club de pintura y otro de lectura.

6. Descubrimiento de Los Cabos y sus alrededores.

Imperdibles

La exclusividad y excelente servicio, se complementa con el estilo de vida que ofrecen las amenidades de los resorts de Grupo Pueblo Bonito, instaladas al interior de Quivira, y sus hoteles de clase mundial; hermosas residencias; el espectacular campo de golf Jack Nicklauss Signature; un salón gastronómico y, por si fuera poco, el programa Q Life.

Palacios recomendó alguna de sus actividades favoritas, como el recorrido al faro nuevo que se hace todos los jueves, aunque también existe la posibilidad de hacer algunos recorridos privados bajo peticiones específicas.

El Jardín Botánico Amakiri, que significa “lugar de los juegos” en guaycura, la lengua de uno de los tres grupos que poblaron originalmente la Península de Baja California; es el escenario para impartir clases de yoga junto a una enorme variedad de cactus endémicos de esta región; aunque también existen plantas de Oaxaca, Chihuahua e incluso un cactus de Madagascar que se tiene en resguardo.

El jardín botánico Amakiri alberga más de 60 especies de plantas, entre las que destacan plantas en peligro de extinción con las cuáles se hace una importante labor de conservación; asimismo, el Grupo Pueblo Bonito protege a la tortuga marina en los 4 km de costa del Oceáno Pacífico que tiene Quivira.

Quivira cuenta también con el único parque para perros de Los Cabos, un espacio que es muy popular entre los amantes de las mascotas, pues incluso permite separar a los canes pequeños de los de mayor tamaño para que puedan correr libremente sin el temor de sufrir un percance.

Q Life cuenta con un servicio de Concierge, no sólo para hacer reservaciones para las actividades del programa; sino en general para hacer más fácil y cómoda la estancia de los propietarios en Quivira.

Para conocer más de Quivira consulta www.quiviraloscabos.com