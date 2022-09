5 experiencias inmersivas en Quebec

Jardines, bosques, edificios y elementos arquitectónicos son algunos de los escenarios para vivir experiencias inmersivas a lo largo y ancho de Quebec. Si te gustan las luces, pantallas gigantes y efectos sonoros, te dejamos estas cinco paradas que no puedes dejar pasar en tu próxima visita:

Aura en la Basílica de Notre Dame

Esta es una experiencia que te embarcará en un viaje por un universo colorido y musical a través de los lienzos más sublimes de la Basílica de Notre Dame de Montreal, por cada rincón de su arquitectura francesa de estilo gótico. Por cuatro minutos quedarás impactado de los actos multimedia de luz, música de orquesta y mucho más.

Además, ha ganado diversos premios como Entertainment Arts & Tourism en el 2018 por APPLIED ARTS Design Awards, Outstanding achievement por THEA Awards y Video Mapping por NUMIX Awards.

Tonga Lumina en Mont-Tremblant

Para quienes disfrutan de los espacios exteriores, esta es una experiencia multisensorial combinada con la frescura del bosque, música y luminosidad. Es una aventura nocturna de 1.5 kilómetros que comienza en la base de la montaña y termina en Hall of Gigants, una caminata que dura cerca de una hora.

Nova Lumina en Chandler

Si soñaste alguna vez con viajar a las estrellas, este espectáculo en Gaspesie te sumergirá en un mundo parecido al de Encantados con las luces flotantes, sólo que éstas se convertirán en estrellas y cada una espera que le regreses al cielo. La villa de Chandler es el lugar perfecto para emprender este recorrido donde las constelaciones serán tu guía por cerca de una hora.

Quebec Experiencias inmersivas en Quebec y Montreal (Tourisme Montreal)

Eliviascape Escape Games

Esta es una aventura de inmersión en la ciudad de Quebec que se puede compartir con amigos y familiares donde podrás elegir entre dos experiencias: la primera es The Legend of the Mayan Warrior, donde un héroe nacional y famoso explorador, el profesor Quinn, quién reveló estar tras la pista de un templo maya perdido, apunta que estaba por descubrir seis ídolos de guerreros mayas (estatuillas) con un valor incalculable y fue visto por última vez en la entrada de su oficina, es tu misión encontrar su rastro a través de sus diarios de viajes antes de que las autoridades declaren su oficina como escenario de investigación.

Y The longest night, donde te enfrentarás a una tormenta y tu grupo no tiene más alternativa que buscar refugio en una mansión cercana, la cual no parece que esté ocupada, no obstante, pareciera que algo está acechando en su exterior, tu misión es explorar y asegurar el lugar hasta encontrar una mejor opción.

Cirque du Soleil en Montreal

Un imperdible al viajar a Canadá es el espectáculo de uno de los circos más famosos del mundo, que para sus nuevas funciones que iniciarán en diciembre, tendrá la función llamada “Corteo”, que narra la historia de un payaro, Mauro, que acabe de fallecer quien te invita a una aventura entre el aquí y el más allá en una serie de travesuras.