Isla de Enmedio: la playa más cristalina y poco conocida de Veracruz

Hay rincones de México que vale la pena descubrir, como la Isla de Enmedio, ubicada en Veracruz. Sentirás que estás en el Caribe gracias a sus arenas blancas y aguas cristalinas de color turquesa, además de los arrecifes colalinos que caracterizan el lugar que forma parte del Parque Nacional de Sistema Arrecifal Veracruzano.

Asimismo, esta paradisiaca y escondida playa es un fragmento del grupo de seis zonas de tierra firme y vegetación que se ubican mar adentro. En ella habitan una variada diversidad de especies marinas, además que algunas tortugas la eligen para desovar.

Se ha convertido en exclusiva porque no todos pueden tener acceso a ella debido a que permite una permanencia aproximada de 4 horas para no afectar el ecosistema, por lo mismo no se permite llevarse ‘recuerdos’ como levantar conchas, ni tirar basura. Te recomendamos llevar tus propias botanas y bebidas ya que allá no encontrarás, pero no olvides recoger tu basura.

¿Qué hacer en la Isla de Enmedio?

Aunque existen algunos guías que puedes contratar, probablemente solo quieras relajarte en su tranquilo mar mientras tomas el sol o nadas. Si eres un poco más aventurero podrás poner a prueba tus habilidades para el paddle surf o el esnórquel, que es la actividad ideal.

Se puede encontrar también un campamento Tortuguero que proteger a los animales que suelen vivir en liberar en este sitio de ecoturismo. No te pierdas la visita a la Casa del farero, donde se encuentran quienes cuidan y la isla, ¡pregúntales sobre su historia!

Tómate la fotografía de recuerdo para las redes sociales en el muelle, a través del cual se puede ver una vista de la Isla y de su faro.

¿Cómo llegar a la Isla de Enmedio?

Se encuentra en el municipio de Alvarado, a una hora de distancia de Boca del Río, por lo que su acceso es por medio de una embarcación desde Antón Lizardo. El recorrido es de aproximadamente 25 minutos. Pregunta por una agencia certificada ya que no todos los barcos llegan a este destino.