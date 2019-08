Falló 2 veces el examen para entrar a Medicina de la UNAM... en la tercera logró un puntaje perfecto

Vannia Stefanía Avelar Labra nunca se dio por vencida. Quería estudiar Medicina en la UNAM, y aunque cursó su bachillerato en la Preparatoria 3, no alcanzaba el promedio solicitado. Sin embargo, lo consiguió luego de tres intentos y, además, con puntaje máximo.

El desafío para Vannia era conseguir un lugar en la carrera más demandada: Médico Cirujano, en el sistema escolarizado de la Facultad de Medicina (FM) de Ciudad Universitaria.

“En algún momento pensé que ya no podía, me quería dar por vencida, pero no deseaba hacer otra cosa. No me rendí y ahora estoy aquí. Al ver el resultado me sentí muy emocionada, pero más impresionada, pues me preparé para tener un buen examen, pero lograr los 120 aciertos es casi imposible”, confesó.

Decidió empezar de cero y ser examinada

La risa delata su felicidad, aunque su objetivo no era lograr un examen sin errores, sino calificar para ingresar a la carrera deseada. Cursó su bachillerato en la Preparatoria 3 'Justo Sierra', pero no alcanzaba el promedio solicitado para entrar a la FM, así que decidió empezar de cero y ser examinada.

El año pasado presentó dos exámenes, y este 2019 tomó un curso intensivo para el tercero, y cada tarde repasaba lo aprendido por la mañana.

“Era lo que quería, a lo que deseaba llegar, por eso di todo lo que tenía, me esforcé. Estaba en mi casa, consulté el resultado por Internet y cuando vi que había sido seleccionada no creí que fuera con los 120 aciertos, dije ¡wow!”.

Vannia compartió la razón de su compromiso social con la salud: “cuando he visitado hospitales siempre he querido estar del otro lado y tener la capacidad de brindar bienestar a los demás. Aún no sé qué especialidad elegiré, pero me llama la atención la neurología”.

A quienes en algún momento han pensado en desistir, la joven universitaria dijo: “siempre hay días en que te sientes inseguro y no te crees capaz de lograrlo, pero en algún momento las cosas van a mejorar. Me comprometo más con este resultado, porque es algo que tengo que demostrar. A todos los que ingresamos en esta generación les pido que lo logremos, es un reto; entrar fue difícil, pero hay que salir y a darle”.