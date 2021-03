¿Quieres estudiar en Irlanda? En este evento habrá becas por 4 mil euros para latinos

Irlanda tiene uno de los mejores sistemas educativos de Europa superando a la mayoría de los países del Viejo continente. Y en estos momentos 14 universidades de ese país se conectarán en línea porque están buscando talentos latinoamericanos para que estudien algún posgrado en sus aulas.

Con un enfoque dirigido hacia temas de tecnología, cualquier estudiante de entre 20 y 30 años podrán inscribirse al evento organizado por el Ministerio de Educación irlandés, y que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo de 2021, para obtener una de las 25 becas que ofrecen dichas instituciones.

De acuerdo con información de los organizadores, durante el evento virtual los estudiantes encontrarán gran parte de la información que necesitas para postularte para estudiar en Irlanda.

Te ayudará a obtener la mayor cantidad de información posible sobre su programa, institución y alojamiento preferidos, así como sobre los criterios de financiamiento y visa de estudiante.

Las preguntas y respuestas en vivo será a través de Education in Ireland y están organizadas por Enterprise Ireland y la Agencia de Comercio del Gobierno irlandés.

¿Tiene algún costo?

No. Podrás asistir al evento de forma gratuita y desde la comodidad de tu hogar. El evento es para aquellos estudiantes latinoamericanos que desean mejores oportunidades laborales y también buscan tener una experiencia única en la vida.

Entre las instituciones que participan se encuentran el Technological University Dublin, Dundalk Institute of Technology, University of Limerick, University College Cork, National University of Ireland, Galway y la National College of Ireland, la Maynooth University y la University College Dublin, entre otras.

La inscripción podrás realizarla en este enlace.

Las lenguas oficiales en la República de Irlanda son el inglés y el irlandés.

