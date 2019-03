Ella es Elvia Martínez, la alumna de 63 años del CCH Sur

Porque nunca es tarde para aprender.

Ella es Elvia Martínez Reséndiz, la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la generación 1982 que está a punto de concluir sus estudios. Regresar a la escuela es una oportunidad que le dio la vida, siempre le gustó estudiar.

En entrevista para UNAM Global, Elvia comenta que decidió continuar cuando una de sus sobrinas le preguntó si se había dado de baja. Se dio cuenta de que su situación escolar le permitía continuar, se emocionó mucho.

Recibió apoyo de sus maestros lo que le permitió realizar sus trabajos, tareas y proyectos. Ha realizado su servicio social en diferentes opciones técnicas como análisis clínicos, administración, desarrollo infantil y urgencias médicas.

“Me siento plena, contenta y feliz porque a pesar del tiempo me di cuenta que sí puedo interactuar todavía con toda la juventud y puedo a estar a la par con ellos”, platica.

Su siguiente paso será ingresar a Medicina en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Aunque algunos familiares le han dicho que en caso de ingresar ya no podrá ejercer, ella asegura que lo hace por satisfacción.

Finalmente manda un mensaje a los estudiantes: “Los invitaría a que siguieran sus aptitudes, si les gusta algún oficio, la escuela, el deporte, que no se estanquen. Siempre hay una oportunidad, no importa la edad, siempre hay un mañana y definitivamente los invitaría a que sigan todo aquello que no hicieron, hacer lo que les guste”.