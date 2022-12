Demanda de paquetería crece 75% en México, repartidores lo resienten

En México el volumen de entrega de mensajería y paquetería se ha incrementado 75 por ciento en los últimos cinco años, crecimiento que recae en el cambiante rol de los conductores del ramo y en mayores cargas de trabajo, factores que han generado mayor presión sobre ellos es estos años.

El estudio Global Delivery Insight - Driver Views from the Last Mile fue realizado por Scandit, empresa especialista de la captura inteligente de datos, a más de 1,200 conductores de 11 países, incluyendo a México, dedicados a la industria de paquetería y post entrega.

De acuerdo con el estudio, el 71 por ciento de los conductores a nivel global, informaron que el volumen de entregas ha aumentado en los últimos cinco años, siendo México de los países con mayor incremento de entregas con el 75 por ciento.

En promedio, un paquete llega a una puerta cada seis minutos y medio, y cada conductor deja nueve paquetes cada hora. Mientras que en México este aumento en el volumen se intensifica por la naturaleza cambiante del trabajo, y por ello un 66 por ciento de los conductores afirma que ahora tiene que completar las entregas a diferentes tipos de puntos de entrega.

Asimismo, el 67 por ciento afirma que ahora se espera que trabajen más rápido, mientras que el 64 por ciento de entrevistados reporta un aumento de nuevas tareas como la verificación de identidad en la puerta.

Samuel Mueller, CEO y cofundador de Scandit, indicó que tras la investigación han descubierto que la fuerza laboral es llevada hasta sus límites.

“A medida que las empresas de entrega han innovado y diversificado sus ofertas para satisfacer la demanda de los consumidores, los conductores de primera línea están sintiendo la presión de cambiar los roles, el aumento de los volúmenes de paquetes y las altas expectativas de entrega rápida. La responsabilidad ahora recae en las empresas de entrega para implementar la tecnología adecuada para atraer, apoyar y retener a esta fuerza laboral crítica”, aseguró.

Por si fuera poco, el alto volumen y la evolución de la carga de trabajo en este segmento en los países encuestados, ha provocado que la escasez de personal haya aumentado un 50 por ciento los desafíos, así como para la retención del mismo. En México esta escasez sólo representa el 16 por ciento.

La mayoría de los conductores (67 por ciento) declararon que habían cambiado de trabajo en los últimos dos años, con el 42 por ciento de estos en el último año. Mucha de esta rotación se da dentro de la propia industria, ya que el 68 por ciento anteriormente tenía un trabajo en la entrega.

La investigación también reveló que 37 por ciento del personal que trabaja en el ramo de la entrega lo complementa con otro tipo de trabajo, y que un 7 por ciento tiene dos o más trabajos. Algunos de los encuestados respondieron que tienen hasta siete diferentes empleos.

Sin embargo; a pesar de la fluidez y la alta rotación, la industria de la entrega y mensajería sigue siendo un atractivo mercado laboral, ya que hasta 56 por ciento de los conductores recomendaría a su empleador actual.

“La industria de la entrega de mensajería y paquetería necesita de| una fuerza laboral flexible, parte importante de la cual a menudo se emplea en una economía colaborativa o a tiempo parcial, con la finalidad de gestionar adecuadamente picos de demanda no programados o inesperados”, afirma Samuel Mueller.

El directivo agregó que el estudio demostró también que esta fuerza laboral está bien capacitada en la industria y que buscará activamente no sólo un sólido paquete de prestaciones y un buen salario, sino también: patrones de trabajo flexibles, una empresa con una sólida reputación de marca y, lo que es más importante, la provisión de tecnología de alto rendimiento que le ayude a completar sus exigentes funciones.