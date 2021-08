Brasil vs. España: Lo que tienes que saber sobre la final en Tokio 2020

Las selecciones de Brasil y España se enfrentarán este 7 de agosto el oro olímpico en futbol en el Estadio Internacional de Yokohama.

Estos son los datos y las curiosidades en la previa más completa de la gran final:

Es esta una final deseada y esperada durante muchos años por el fútbol español. Diferente es la situación para Brasil, que con esta disputará su tercera final olímpica de futbol consecutiva. La Selección también tiene un único oro en su haber, el conquistado cinco años atrás en Río.

Brasil vs. España: los datos

¿Cuándo? – Sábado 7 de agosto, a las 6:30 hora de la Ciudad de México.

¿Dónde? – Estadio Internacional de Yokohama

El camino de Brasil: primera del Grupo D (4-2 vs. Alemania, 0-0 vs. Costa de Marfil y 3-1 vs. Arabia Saudí); 1-0 vs. Egipto en cuartos de final y 0-0 (4-1 pen) vs. México en semifinales.

El camino de España: primera del Grupo C (0-0 vs. Egipto, 1-0 vs. Australia) y 1-1 vs. Argentina; 5-2 vs. Costa de Marfil en cuartos y 1-0 vs. Japón en semifinales.

¿Cómo viene España y Brasil ?

Los hombres de Luis de la Fuente no la han tenido fácil para llegar a la final. Se percibe la fatiga en bastantes jugadores tras una larga temporada.

En tanto, Brasil, desde que perdió la final de Londres 2012 ante México, la Selección encadena una serie de 11 partidos invicta en el torneo y hasta en 8 de esos duelos ha mantenido la portería a cero. Aun así, tampoco su llegada a la final ha sido un camino de rosas, y para doblegar a México en semifinales fue necesario recurrir a los penales.

Brasil defenderá el oro de 2016 con una nueva generación muy prometedora y liderada por un veterano ilustre: Dani Alves. El lateral derecho de Bahía es el jugador con mayor palmarés de toda la historia del futbol, con 42 títulos entre clubes y selección.

