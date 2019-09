Zuckerberg se reúne con Trump para defender a Facebook de las criticas de legisladores

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió este jueves con el presidente Donald Trump mientras intentaba influir en el Congreso y en los responsables políticos que han criticado las prácticas de la red social.

Zuckerberg tuvo una reunión constructiva con el presidente en la Casa Blanca, según un portavoz de Facebook. El yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, asistió a la reunión, junto con Dan Scavino, director de redes sociales del presidente, según una persona familiarizada con el asunto.

Tras la reunión, Trump tuiteó que fue una "reunión agradable".

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

El encuentro, sin embargo, se puso irritable cuando Zuckerberg discutió con el senador republicano Josh Hawley sobre el historial de su empresa en materia de privacidad y protección de datos de los usuarios.

"Le dije: 'demuéstrale que te tomas en serio los datos, vende WhatsApp y vende Instagram'. Eso es lo que deberían hacer”, dijo Hawley a los periodistas después del encuentro con Zuckerberg en Washington este jueves. "Creo que es seguro decir que no fue receptivo a esas sugerencias", añadió.

Zuckerberg se encuentra en la capital del país defendiendo las prácticas de su compañía ante algunos de sus críticos más duros, quienes están preocupados de que la compañía no está tomando medidas lo suficientemente fuertes como para evitar una manipulación de los votantes a través de la plataforma antes de las elecciones presidenciales de 2020, además están las críticas sobre cómo la compañía maneja los datos de los usuarios y frena la violencia en línea.

Hawley dijo que tuvo una "discusión muy franca" con Zuckerberg sobre el historial de la compañía en cuanto a privacidad y parcialidad política, y dijo que cree que Facebook debería estar sujeto a auditorías independientes de sus revisiones de contenido. Hawley dijo que también presionó a Zuckerberg sobre "un muro" entre Facebook y sus otras plataformas y Zuckerberg contestó que no.

Facebook está creando una junta de supervisión para revisar qué contenido debe vigilarse y acaba de publicar a principios de esta semana una carta en la que detalla este grupo.

La visita de Zuckerberg a la capital también incluyó una cena este miércoles con el senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia y el senador Richard Blumenthal, un demócrata de Connecticut, junto con otros legisladores.

"Zuckerberg reconoció que la autorregulación no va a reducirlo ”, dijo Warner, un demócrata de Virginia, a Bloomberg Televisión. "Creo que se da cuenta de que el status quo y los días del salvaje oeste han terminado".

Warner ayudó a organizar la cena con los legisladores a pedido de Facebook, según Rachel Cohen, una portavoz de Warner. Discutieron una amplia gama de temas "incluyendo el papel y la responsabilidad de las redes sociales en la protección de nuestra democracia, y qué pasos debería tomar el Congreso para defender nuestras elecciones, proteger los datos de los consumidores y alentar la competencia en el espacio de las redes sociales", dijo Cohen en una declaración.

Facebook está luchando contra las críticas de los legisladores sobre su manejo de la información personal de los usuarios, la proliferación del contenido violento y la interferencia electoral por parte de agentes extranjeros. En respuesta al creciente escrutinio, Zuckerberg ha pedido la aprobación de las regulaciones que rigen el contenido dañino en línea.

Los legisladores demócratas han atacado el manejo del contenido político de Facebook, incluida la forma en que los operadores extranjeros han utilizado la plataforma para sembrar la discordia en la vida pública estadounidense. Un informe del fiscal especial Robert Mueller describió cómo una entidad rusa "llevó a cabo una campaña en las redes sociales que favoreció al candidato presidencial Donald J. Trump y menospreció a la candidata presidencial Hillary Clinton".

Trump, junto con otros republicanos, acusó a las grandes plataformas tecnológicas como Google, de Alphabet, Facebook y Twitter de parcialidad anticonservadora y en junio pasado dijo que el gobierno de Estados Unidos debería demandar a Facebook y Google por irregularidades no especificadas.

“Facebook estaba en mi contra. Todos estaban en mi contra ”, dijo Trump en Fox News a principios de julio pasado.

Hawley dijo que Zuckerberg reconoció que la compañía ha estado luchando con prejuicios durante años, y dijo que la censura del grupo antiaborto Live Action fue un error.

"Dijo que cometieron un error, que claramente hubo un sesgo", dijo Hawley.

El portavoz de Facebook, Andy Stone, aclaró que Zuckerberg le dijo a Hawley que había un sesgo en el proceso de verificación de hechos, que incluye socios externos, no en Facebook. Zuckerberg también le dijo a Hawley que durante años Silicon Valley ha luchado con percepciones de prejuicios y que la industria necesita ser consciente del problema, agregó Stone.

La compañía no ha encontrado evidencia de sesgo anticonservador sistémico en Facebook, donde muchos son conservadores.

Blumenthal dijo en un comunicado que también tuvo una "conversación seria" con Zuckerberg en la cena, que tuvo lugar en Ris, un exclusivo restaurante estadounidense, sobre los "desafíos de la privacidad" que enfrenta Facebook, que se ha visto envuelto en una controversia sobre compartir la información de los usuarios con terceros.

"No es ningún secreto que he sido un crítico duro de Facebook, así que me alegré por la oportunidad de discutir mis preocupaciones directamente con Zuckerberg", dijo.

Zuckerberg también se reunió con los senadores Maria Cantwell, demócrata del estado de Washington; el republicano de Utah, Mike Lee y el republicano de Arkansas, Tom Cotton. Este viernes, el CEO se reunirá con el presidente de la Cámara de Inteligencia, Adam Schiff, de California.

"Uno de los problemas más apremiantes para mí es la amenaza que representa la tecnología de deepfake y su posible uso indebido durante la campaña presidencial", dijo Schiff en una entrevista con el gobierno de Bloomberg.

Zuckerberg no se reunirá con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según una persona familiarizada con el asunto. Los demócratas criticaron a la compañía a principios de este año después de que no pudo eliminar un video manipulado de Pelosi. Ella ha rechazado al menos dos reuniones con él, informó Bloomberg. Tampoco se reunirá con varios republicanos de alto perfil que están trabajando en un proyecto de una ley federal de privacidad, incluido el senador Roger Wicker. Marsha Blackburn dijo que se había acercado a ella, pero su horario de viaje no permitía una reunión.

Zuckerberg tampoco se reuniría con funcionarios del gobierno para realizar investigaciones. La Comisión Federal de Comercio abrió una investigación antimonopolio de la compañía, y Nueva York está liderando una coalición de estados como parte de una amplia investigación sobre el gigante de las redes sociales. En julio pasado, Facebook acordó pagar 5 mil millones de dólares para resolver las acusaciones de la FTC de que violaba la privacidad de los usuarios.

El subcomité antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara de Representantes también está investigando problemas de competencia en la industria tecnológica. La semana pasada, el panel envió una carta a Facebook solicitando información sobre sus adquisiciones, así como comunicaciones de Zuckerberg, la directora de operaciones Sheryl Sandberg, el exasesor general Colin Stretch y el jefe de políticas, Kevin Martin.