YouTube lanzará nueva versión para niños tras críticas por contenido inapropiado

YouTube anunció que lanzará un sitio web independiente para niños luego de que el servicio propiedad de Google fuera criticado e investigado por difundir videos inapropiados para menores en su sitio principal.

El lanzamiento del nuevo sitio, una versión en línea de la aplicación móvil YouTube Kids, será más adelante esta semana, según un anuncio publicado este miércoles por la compañía.

YouTube detalló que su aplicación para niños y su sitio web tendrán nuevas categorías para diferentes edades. Preescolar será para niños de 4 años o menos. "Joven" es para niños de 5 a 7 años y "Mayor" es para niños de 8 a 12 años.

"Sabemos que lo que es gran contenido para un niño de 4 años puede no ser excelente para uno de 10 años, por eso queremos que sea más fácil para los padres seleccionar el contenido adecuado para sus hijos en YouTube Kids", comentó la compañía en la publicación del blog.

YouTube ha sido criticado por permitir la difusión de videos inapropiados, engañosos y a veces violentos en su servicio. Durante años, los ejecutivos no pudieron o no quisieron abarcar el problema ya que apuntaban al "cumplimiento" de agresivas metas de audiencia.

Los videos dirigidos a niños han sido particularmente problemáticos, en parte porque YouTube no revisa manualmente todos los clips y su software no identifica fácilmente qué contenido es apropiado para los espectadores jóvenes.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) investiga actualmente si YouTube violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet. La agencia llegó a un acuerdo con YouTube, pero no ha divulgado los términos. Para satisfacer a reguladores, los funcionarios de YouTube planean poner fin a anuncios "dirigidos" en los videos que los niños pueden ver.

Este miércoles, YouTube advirtió a los padres que todavía no podrá detectar todos los videos inapropiados. "Nuestros equipos de sistemas trabajan arduamente para excluir contenido que no es adecuado para cada una de estas categorías de edad, pero no todos los videos han sido revisados manualmente", dijo la compañía. "Si encuentra algo inapropiado que se nos escapó, puede bloquearlo o marcarlo para una revisión rápida".