Ya podrás encontrar tu iPhone perdido incluso si no está conectado a internet

Apple anunció este lunes el lanzamiento de la aplicación ‘Find My’ que integra las funciones de ‘Find my iPhone’ Y ‘Find my Friends’ en una sola app y que puede incluso localizar dispositivos que no están conectados a internet.

La aplicación forma parte de las novedades presentadas con la actualización de iOS 13 en el Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019 que se celebró este lunes en San José, California.

En esa aplicación se podrán localizar tus dispositivos Apple y los de tus amigos y familiares. Con dicha app los usuarios podrán localizar dispositivos de otras personas desde su cuenta siempre y cuando le haya permitido previamente el acceso a su ubicación.

Los dispositivos podrán ser localizados incluso aunque no estén conectados a Internet.

Lo anterior será posible gracias a una señal Bluetooth que emitirán los dispositivos de Apple que hará que los dispositivos de la misma marca a su alrededor reaccionen.

Todo se hará de forma anónima y cifrada. Apple anunció también que iPad tendrá un nuevo sistema operativo propio y el lanzamiento del Mac Pro, una computadora de 6 mil dólares pensada en profesionales del diseño y la edición de videos.