¿Ya escuchaste Fausto 2? A horas de su lanzamiento, Spotify confirma una tercera temporada

Fausto, el podcast de 'true crime' más escuchado en América Latina, acaba de estrenar segunda temporada este viernes.

Los usuarios tuvieron que esperar un año para esta nueva temporada, la cual ahora relata el caso del asesinato de Elena Velázquez en la Ciudad de México, ocurrido en el año 2004.

Si eres fan de Fausto, es probable que ya hayas escuchado los 9 episodios que conforman la segunda temporada y te hayas quedado con ganas de más. No te preocupes, pues hay buenas noticias.

Javier Piñol, jefe de Spotify Studios para Latinoamérica, confirmó en entrevista con El Financiero que habrá una tercera temporada de Fausto.

"Un proyecto de esta naturaleza es obvio que no se hace de la noche a la mañana. Hay una investigación rigurosa, un seguimiento, un fact check para checar que lo que se está diciendo es verdad. Este es un proyecto complejo. Pero Fausto 3, sí (la tendremos)", dijo Piñol.

El éxito de Fausto lo ha llevado no solo a tener confirmada ya una tercera temporada, sino a marcar un antes y un después en la escena de podcast, pues ha conseguido, indicó Piñol, algo que pocos consiguen: trascender a otros países.

Es muy complicado que un podcast originario de un país sea escuchado en otros más de una región. Fausto, con historias de crímenes ocurridos en México, lo ha logrado, tiene millones de escuchas y es el producto mexicano de Spotify más exportado a otras naciones, como Argentina, Chile, Colombia, aseguró la cabeza de Spotify Studios para Latinoamérica.

"Cuando tú estás escuchando una historia donde hay tantas emociones, tanto lineamiento psicológico de las personas, tanta demostración de lo que somos tanto para bien como para mal, puedes relacionarte (con el contenido)", señaló Piñol sobre la conexión que ha generado Fausto con sus fans.

En cuanto a los aspectos técnicos, el jefe de Spotify Studios para Latinoamérica hizo énfasis en varios detalles, entre ellos la narración del actor Damián Alcázar.

"El diseño sonoro, la narrativa, la manera en que Damián se involucra con la historia. Eso último fue muy novedoso, no había un producto así hace un año en el mercado. Era bien difícil encontrar una narración de un relato con un diseño sonoro de esa categoría y con un talento de la categoría de Damián involucrado en un proyecto así", destacó Piñol.

Al ser cuestionado por el morbo que producen los contenidos sobre hechos sensibles, en este caso asesinatos, el directivo de Spotify dijo que Fausto se lleva a cabo con respeto a las víctimas y ética periodística.

Y añadió: "Conocer la miseria que hay en mí no me hace peor. Yo creo que conocer la miseria la miseria que hay en mí me da una referencia, me da las ganas de no entrar en ese estado de ánimo. Conocer (las razones por las que estos crímenes suceden) no nos hace peores, nos hace mejores".

