Waze detesta el tráfico tanto como tú y lanza nueva aplicación para 'aventones'

Waze presentó este martes en la Ciudad de México su nueva aplicación 'Carpool' cuyo objetivo es que los usuarios de la plataforma den y pidan ‘ride’ a otras personas además de ganar un poco de dinero.

En entrevista para El Financiero, Ingrid Avilés, jefa de Waze Carpool en México, dijo que la aplicación tiene como objetivo eliminar el tráfico de la Ciudad de México y otras urbes del país.

Indicó que México es uno de los mercados más importantes para la aplicación a nivel global junto con Brasil y Estados Unidos por su densidad de tráfico y usuarios.

“Es una comunidad de usuarios que comparten sus trayectos diarios. No es una aplicación de transporte on demand, no es para que te dediques a esto, sinceramente te va a ir muy mal. Se trata de lograr la interacción entre conductores y pasajeros para que yo que necesito un coche me pueda comunicar contigo que vas a manejar por una ruta que coincide con mi camino”, dijo.

¿Cómo funciona?

El usuario descarga la aplicación gratuita y genera un perfil. Si eres conductor, estableces tus rutas diarias, horarios y los días que decides manejar.

“Es decir, yo ‘driver’ digo 'estos son mis horarios, este es mi ruta de casa al trabajo' y entonces me aparecen todos los usuarios que hacen sentido para mi”, señaló.

Para los usuarios que requieren un ‘ride’, aparecerán diversos conductores cuyo origen y destino coinciden con el tuyo y entonces podrás solicitar un viaje. La tarifa que pagarás al conductor se establecerá de acuerdo a la distancia y al horario en el que viajas, pero nunca será de más de 100 pesos.

"La idea es que hagas un viaje económico, más cómodo que en el transporte público y que contribuyas en reducir el tráfico", explicó.

La aplicación solo permite hacer dos viajes al día con la intención de que los usuarios no utilicen esto como un método de trabajo.

“Mis grandes sectores son el ‘godín’ y el universitario. Si logro convencerlos de compartir su auto vamos a reducir de forma significativa el tráfico. No es un servicio on demand de ‘ahorita salgo y pido un Carpool’, no va a pasar”, dijo.

“La idea es hacerlo programado. No hablamos de un tema de ganancias ni de que puedes vivir de esto, no hay manera porque solo se hace dos veces al día y el valor es sumamente bajo, la idea más bien es que tú me lleves y yo te contribuyo a pagar tu gasolina o a que te compres un latte”, explicó.

Para utilizar Waze Carpool no necesariamente requieres un auto reciente, pero las condiciones en las que esté sí podrían afectar en tu calificación, según Avilés. Señaló que tanto conductor como pasajero se califican mutuamente en un rango de 0 a 5 estrellas y pueden escribirse comentarios que los otros usuarios podrán ver.

La app ya está disponible a nivel nacional a partir de este martes 26 de marzo. Por el lanzamiento, durante un mes, los pasajeros disfrutarán de traslados por solo 10 pesos mientras que los conductores pueden obtener hasta 100 pesos por cada viaje, dependiendo de la distancia recorrida.

En la Ciudad de México hay más de 30 millones de vehículos circulando diariamente y el 70 por ciento de ellos llevan a bordo únicamente a un pasajero.

"El 70 por ciento de los conductores que viajan a su trabajo lo hacen solos, lo cual no es de gran ayuda en una ciudad que ha alcanzado su punto más alto de congestión vehicular, como lo es la Ciudad de México", mencionó Noam Bardin, CEO de Waze, durante la presentación.