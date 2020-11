¿Una partida? 'Gambito de dama' eleva las búsquedas de ajedrez en Google

Gambito de dama, la exitosa serie original de Netflix que rompió el récord al convertirse en la más vista en la historia de la plataforma de streaming, ha revitalizado también el interés por el ajedrez en todo el mundo. Así lo demuestran las búsquedas del juego en Google, además de otros datos.

La novela escrita por Walter Tevis no solo está de nuevo en la lista de bestsellers de The New York Times, sino que "las consultas de búsqueda de ajedrez en Google se han duplicado, mientras que las búsquedas de 'cómo jugar al ajedrez' han alcanzado un pico en nueve años", informó Netflix en un comunicado.

Además, las consultas sobre "juegos de ajedrez en eBay han aumentado un 250 por ciento", y Goliath Games, fabricante y distribuidor de juguetes y juegos de mesa, afirmó que sus ventas de ajedrez han "aumentado más de 170 por ciento" desde el debut de la saga de Netflix.

La Federación Internacional de Ajedrez también confirmó que los comentarios sobre Gambito de dama han generado un "interés significativamente mayor en el Campeonato Mundial del próximo año".

La miniserie es una adaptación de la novela de 1983, de Walter Tevis, sobre una joven prodigio del ajedrez que supera una tragedia familiar y la adicción al abuso de sustancias para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo.

La serie creada por Scott Frank y protagonizada por Anya Taylor-Joy también ha demostrado ser un éxito en el extranjero, llegando a la lista de los 10 mejores streamers en 92 países y ocupando el primer lugar en 63 países, incluidos el Reino Unido, Argentina, Israel y Sudáfrica.

Taylor-Joy lidera un elenco que también incluye a Marielle Heller, Bill Camp, Moses Ingram, Harry Melling y Thomas Brodie-Sangster.

