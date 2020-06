¿Un videojuego para tratar el TDAH? Sí, ya fue aprobado y se adquirirá bajo receta médica

¿Alguna vez consideraste que un videojuego podría convertirse en un tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? o ¿Que algunas personas comprarían videojuegos bajo receta médica?

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el lunes la comercialización del primer dispositivo terapéutico digital basado en videojuegos para mejorar la función de la atención en niños que padecen este trastorno.

Con esta decisión histórica, los médicos están autorizados para recetar el juego, luego de haber sido probado en cinco ensayos clínicos que estudiaron a más de 600 niños durante siete años, de acuerdo The Verge.

Se trata de EndeavorRx, de Akili Interactive (antes Project EVO), que podrá ser adquirido como medicamento bajo una receta legal.

El dispositivo está indicado para pacientes pediátricos de 8 a 12 años de edad con TDAH, principalmente desatendido o de tipo combinado, que deriva en diversos problemas de atención.

"El dispositivo EndeavorRx ofrece una opción no farmacológica para mejorar los síntomas asociados con el TDAH en los niños y es un ejemplo importante del creciente campo de la terapia digital", dijo Jeffrey Shuren, director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA. "La FDA se compromete a proporcionar vías reguladoras que permitan a los pacientes el acceso oportuno a terapias digitales innovadoras seguras y efectivas".

De acuerdo con uno de los cinco estudios de la compañía que citó The Verge, y el cual fue publicado en la revista The Lancet Digital Health, un tercio de los niños tratados "ya no tenía un déficit de atención medible en al menos una medida de atención objetiva" después de jugar el juego cinco días a la semana durante cuatro semanas.

Además, aproximadamente la mitad de los padres vieron un cambio clínicamente significativo en las deficiencias diarias de sus hijos después de un mes de tratamiento con EndeavorRx, señaló Akili Interactive.

Lo anterior aumentó al 68 por ciento después de un segundo mes de tratamiento. "Las mejoras sobre los impedimentos del TDAH después de un mes de tratamiento con Endeavorrx se mantuvieron hasta por otro mes, con los efectos secundarios más comunes el dolor de cabeza - aparentemente leve en comparación con los medicamentos tradicionales-".

Otros eventos adversos más comunes observados con EndeavorRx fueron: frustración, dolor de cabeza, mareos, reacción emocional y agresión, según la FDA.

En el juego, los niños podrán dirigir un avatar a través de caminos con obstáculos, mientras también van tomando objetivos para ganar recompensas.

Akili informó, según CNN, que los niños deberán interactuar con el juego 30 minutos por día, cinco días a la semana en el transcurso de un ciclo de tratamiento de un mes.

¿Qué sigue? El lanzamiento por parte de la empresa pionera en el desarrollo de la medicina digital basada en videojuegos para mejorar la función cognitiva, mientras tanto EndeavorRx ya tiene lista de espera para ser adquirido.

El uso de EndeavorRx deberá ser considerado solo como parte de un programa terapéutico que también puede incluir: terapia dirigida por un médico, medicamentos y/o programas educativos, de acuerdo con la firma.

El TDAH es un trastorno común que comienza en la infancia y afecta aproximadamente a 4 millones de niños de entre los 6 a 11 años. Los síntomas incluyen dificultad para mantenerse enfocado y prestar atención, dificultad para controlar el comportamiento y niveles muy altos de actividad.