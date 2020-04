Un regalo de Netflix en esta cuarentena: películas y documentales gratis en su canal de YouTube

La compañía Netflix subió este viernes a su canal oficial de YouTube más de 30 episodios de documentales y películas para verlas de forma gratuita.

Entre los documentales que puedes ver en YouTube, se encuentran Our planet, Abstract: the art of desing, Explained y Babies.

En tanto, la empresa de streaming agregó seis películas para ver de forma gratuita: Knock down the house, Zion, Period. End of sentence, Chasing coral, 13TH y The white helmets.

Las plataformas de contenido audiovisual por streaming, tales como Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO y Disney+, se han convertido en una opción socorrida luego de las políticas de aislamiento social que han sido impuestas en decenas de países alrededor del mundo por el nuevo coronavirus.

El miércoles, las acciones de Netflix subieron a máximos históricos, el más reciente hito para una compañía que ha consolidado su reputación como la opción de entretenimiento preferida en un mundo altamente confinado por la pandemia de COVID-19.