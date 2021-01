¿Un iPhone plegable? Apple ya comenzó a trabajar en él

Apple ha comenzado a trabajar en un iPhone con pantalla plegable, que se convertiría en un rival potencial para dispositivos similares de Samsung y otras compañías.

Sin embargo, la tecnológica liderada por Tim Cook solo planea cambios menores para la línea de iPhone de este 2021.

La empresa con sede en Cupertino, California, ha desarrollado prototipos de pantallas plegables para pruebas internas, pero no ha solidificado los planes para lanzar un iPhone plegable.

El trabajo de desarrollo no se ha expandido más allá de una pantalla, lo que significa que Apple aún no tiene prototipos de teléfonos completos en sus laboratorios, según una persona familiarizada con el trabajo, que pidió no ser identificada por tratarse de asuntos privados.

Al igual que el Galaxy Fold, de Samsung; el Motorola Razr; y otras ofertas de compañías chinas, incluida Huawei, un iPhone plegable permitiría a Apple fabricar un dispositivo con una pantalla más grande en un paquete más fácil de guardar en el bolsillo.

Apple ha discutido internamente varios tamaños de pantalla plegable, incluido uno que se despliega a un tamaño similar al de la pantalla de 6.7 pulgadas del iPhone 12 Pro Max. Los teléfonos plegables actuales tienen pantallas que son de 6 y 8 pulgadas desplegadas.

Las pantallas plegables de Apple en prueba tienen una bisagra casi invisible (como las de Samsung) con los componentes electrónicos colocados detrás de la pantalla, dijo la fuente. Otras empresas, incluida Microsoft, han lanzado recientemente dispositivos con bisagras visibles que separan dos paneles distintos. Una portavoz de Apple se negó a realizar comentarios.

Esto sería un cambio radical para Apple. El iPhone es posiblemente el producto de tecnología de consumo más exitoso de la historia, lo que ayuda a convertir a Apple en la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, es probable que falten años para un iPhone plegable o que, en última instancia, nunca se presente. Actualmente, la compañía está enfocada en lanzar sus iPhones y iPads insignia de próxima generación a finales de este año.

Apple no planea cambios importantes para la línea de iPhone de este año dadas las mejoras realizadas al teléfono inteligente en 2020, incluido 5G y nuevos diseños, según personas familiarizadas con la situación. Dentro de Apple, los ingenieros consideran que los próximos iPhone son otra versión "S" del dispositivo, la nomenclatura que normalmente se les da a los nuevos iPhone con actualizaciones menores.

La pandemia de COVID-19 también ha complicado el desarrollo de productos, ya que los ingenieros de hardware de Apple solo trabajan en las oficinas de Silicon Valley de la empresa unos pocos días a la semana y en cantidades limitadas. Eso ha significado descargar el trabajo a los ingenieros de Apple en China.

El año pasado, la pandemia retrasó el lanzamiento del iPhone 12 por varias semanas, pero Apple aún pudo incluir casi todas las funciones previstas, excepto un accesorio llamado "AirTags" para localizar elementos físicos como mochilas y llaves. La compañía ahora planea lanzar ese accesorio este año, y está planeando varios accesorios para él, incluido un llavero de cuero. Samsung anunció un aparato similar a principios de este mes.

Aunque los cambios generales serán menores, Apple todavía está probando una actualización clave para 2021: un lector de huellas dactilares en pantalla. Esto agregaría un nuevo método para que los usuarios desbloqueen su iPhone, yendo más allá de un código de acceso y reconocimiento facial Face ID. Apple comenzó a alejarse de los sensores de huellas dactilares en 2017 con el lanzamiento del iPhone X, pero Touch ID se ha mantenido como una función en las computadoras portátiles Mac y los iPhones más baratos desde entonces. Qualcomm, que proporciona a Apple módems 5G, anunció a principios de este mes un sensor de huellas dactilares en pantalla más rápido.

