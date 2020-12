Un año en 60 seg: lo mejor de TikTok en México durante 2020

Desde bailar al ritmo de Me miro y la miré hasta aprenderse una coreografía de Laxed, los usuarios de TikTok se pusieron creativos en un año de pandemia con nuevas canciones, bailes y memes en 60 segundos o menos.

La plataforma social de video dio a conocer su lista top 100 de creadores, tendencias y videos del 2020.

"Pese a las dificultades, las personas continuaron inspirándose y mostrando sus talentos, su creatividad y expresión, lo que transformó a los millones de videos en momentos que impactaron en la cultura, impulsaron tendencias, e inspiraron a mucha gente, trayéndonos alegría, risas, celebraciones y lágrimas", señaló TikTok en un comunicado.

1. Las trends virales de TikTok

Este año no faltaron la creatividad y los retos, y estas son las tendencias que cobraron protagonismo en 2020.

#MiPan

#MeMiró (She looked at me)

#AhíChallenge

#OhNo

#CantaConCamilo

#imjustakid

#ElPepe

#WipeltDown

#Papertowelchallenge

#TampaCurhat

2. ‘Estrellas nacientes de TikTok’ en México

Ahora les presentamos a los creadores mexicanos que irrumpieron este año gracias a su contenido, único y creativo.

El Rod Contreras

Ralf

Brianda Deyanara

Darian Rojas C

Cain Guzmán

Cielo Anais

Dan Fuentes

Jimena Jiménez

Orson Padilla

Mexico Cooking Club

3. El soundtrack de México: las canciones favoritas para crear videos

Aquí están las canciones que los mexicanos amaron usar este año para contar sus historias.

Laxed Siren Beat Loop (Savage Love)

Tattoo (Remix) - Camilo

Banana - Conkarah (feat Shaggy)

Flexin’ Lit Killah y Bizarrap

Ay, Dios mío! - Karol G

Elefante - NK

Dream Girl - Ir Sais ft. Rauw Alejandro

Azul - J Balvin

Qué Maldición - Banda MS

Parce - Maluma feat. Lenny Tavárez

4. Conexión TikTok: los videos que ayudaron y animaron a los mexicanos

Estos son algunos de los mejores contenidos que destacaron por mostrar a la comunidad de TikTok México apoyándose mutuamente:

#SanaDistancia

Ponte Cubrebocas

¿Cómo lavar tus manos correctamente?

Clases online ‘así son…’

¿Qué personaje eres en la cuarentena?

#QuédateEnCasa

Apoyo al personal médico

¿Sabes qué actividades te ponen en riesgo?

¡Gracias a los héroes de la salud!

El Covid-19 no la detuvo para lucir su vestido de novia

5. Gastronomía mexicana: las mejores recetas y tips de cocina que nos abrieron el apetito

Sin lugar a dudas, México es reconocido en todo el mundo por su gastronomía, lo cual se reflejó en algunos de los vídeos más relevantes de esta categoría.

Croquetas de queso en casa

El café mágico de TikTok

Burrito de ¿algodón de azúcar? (OMG)

¡Pastel de Tiburón!

El drink perfecto

Choco-bombas de malvaviscos

Los mejores ‘trucos’ de comida

Para los amantes de los camarones

Elotes: el snack que nunca falla

¡Alitas y Cerveza!

6. Los creadores top de Belleza y estilo mexicanos

Estos creadores de contenido de moda y belleza nos mostraron cómo distanciarse socialmente sin dejar de verse a la moda.

Transformación #sifeasoy

Peinado fácil y rápido

La historia de Medusa

¡Transformación radical!

Luce unas uñas increíbles

¡I <3 los zapatos!

El maquillaje más patrio del año

Ellos también se maquillan

Chicos, ¡qué porte!

¿Qué vestido eliges?

7. Deportes y fitness en TikTok: los creadores que nos ayudan a estar en forma

El COVID-19 cambió por completo la forma en la que la gente se ejercita, pero esa no es excusa para no ponerse en forma.

Nadar así sumará muchos años a tu vida

El rey de la portería… en casa

¿Qué tan alto puedes escalar?

Parkour extremo (no lo intentes en casa)

El Fitness es mejor en pareja

Dándolo todo con la cuerda

¡Bien bajado ese balón!

Surfing divertido

‘Abs challenge’ en dúo

Este ciclista no tiene ‘espacio’ para errores

8. #AprendenEnTikTok

Estos grupos compartieron, durante el año, su conocimiento con toda la comunidad, haciendo más fácil para la gente aprender algo.

¿Cómo tomar las mejores fotos?

La robótica no es cosa de ‘otro mundo’

Papel reciclado sin desperdiciar agua

¿Cepillas correctamente tus dientes?

Este sonido salvará a tu celular del agua

Feliz #DiaDelLibro

3 consejos para jóvenes (#AquíParaTi)

Psicología de ventas: tips para vender

¿Cuál es el cubrebocas más efectivo?

Checa este interesante experimento

9. Esto es TikTok: los mejores efectos

Estos son algunos de los efectos ‘top’.

Ventrílocuo

Túnel del tiempo

Unicornio

Máquina del tiempo

Nueve pantallas

Mega Cabeza

Cara de Sid

Pantalla verde

5 clones

Color Switch

10. Las celebridades reconocidas de México

Las siguientes celebridades se ‘robaron el show’, con sus videos divertidos y creativos, en TikTok durante 2020.

Erika Buenfil

JuanPa Zurita

Franco Escamilla

Carolina Díaz

Renata Notni

Vadhir Derbez

Fernando Lozada (Acapulco Shore)

Michelle Rodríguez (Michihart)

Natalia Juárez

Angelique Boyer

EXTRA: Los artistas favoritos en México

Camilo

J Balvin

Sebastian Yatra

Karol G

Danna Paola

Thalia

Ángela Aguilar

Edwin Luna

TINI

MR Zeo

También te puede interesar:

'Reels' y 'Tienda': las dos pestañas que ahora podrás ver en Instagram

¡Aguas, youtuber y tiktoker! Podrías tener problemas con la ley si no priorizas el uso de contenido original