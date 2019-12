Uber reporta más de 3 mil denuncias de agresión sexual en su servicio en EU

Uber encontró más de 3 mil denuncias de agresiones sexuales que involucraron a conductores o pasajeros en su plataforma en Estados Unidos durante el año pasado, parte de una revisión extensa y esperada en respuesta a preocupaciones de seguridad pública.

La compañía de transporte de pasajeros lanzó un informe de seguridad de 84 páginas este jueves, buscando cuantificar la mala conducta que ocurre en su sistema. Uber ha argumentado que su servicio es una alternativa más segura con respecto a taxis y otros servicios.

Los clientes estadounidenses realizaron cerca de mil 300 millones de viajes el año pasado, dijo Uber. Alrededor de 50 personas han muerto en colisiones de Uber anualmente durante los últimos dos años, a un ritmo de aproximadamente la mitad del promedio nacional de muertes automotrices, según la compañía.

Los conductores de Uber informaron casi tantos reclamos de agresión sexual como los pasajeros, que representaron el 56 por ciento de los reclamos. Hay pocos datos comparables sobre asaltos en taxis u otros sistemas de transporte, y los expertos han dicho que los ataques están ampliamente infravalorados. Los reclamos reportados a Uber iban desde besos no deseados hasta penetración forzada.

"Uber es en gran medida un reflejo de la sociedad", dijo Tony West, director legal de Uber que ayudó a encabezar el esfuerzo de investigación de dos años. “El hecho triste y desafortunado es que la violencia sexual es más frecuente en nuestra sociedad de lo que la gente piensa. A la gente no le gusta hablar sobre este tema ".

Uber se había comprometido hace más de un año a publicar un estudio de seguridad, una promesa que Lyft hizo poco después. Lyft, el segundo mayor proveedor de transporte en los Estados Unidos, aún no ha publicado un informe. Este jueves, Uber dijo que compartiría regularmente datos con Lyft y otras compañías sobre conductores acusados de fallas graves de seguridad y continuaría publicando informes de seguridad cada dos años.

Uber se ha enfrentado a un flujo constante de quejas en los tribunales de todo el país por mala conducta de los conductores, y Lyft ha visto recientemente una explosión en las demandas legales de los pasajeros. Solo en California, al menos 52 ciclistas han demandado a Lyft este año por acusaciones de que fueron atacados o acosados por sus conductores, según documentos revisados por Bloomberg.

Según el estudio, la proporción de asaltos con respecto a los viajes totales disminuyó en un 16 por ciento el año pasado cuando Uber implementó nuevas herramientas de seguridad, como contactar a los conductores y clientes cuando el sistema identifica actividades inusuales, así como agregar un botón para marcar 911 desde la aplicación.

Uber reveló cinco categorías de acusaciones de agresión sexual. En 2018, Uber recibió mil 560 informes de contacto no consensual de una parte del cuerpo, 594 informes de besos no consensuales de una parte del cuerpo no sexual, 376 informes de besos no consensuales de una parte del cuerpo sexual, 280 informes de intentos de penetración sexual no consensuada y 235 informes de penetración sexual no consensuada.

Uber optó por no revelar muchas otras formas preocupantes de mala conducta sexual que previamente había identificado como posibles categorías de informes. Por ejemplo, la compañía no dijo cuántas veces los conductores y los pasajeros se hicieron comentarios inapropiados, ni reveló incidentes de exposición indecente.

Pero los defensores de las víctimas de violencia sexual calificaron la decisión de divulgar datos como un momento decisivo. "Realmente no tiene precedentes que una empresa recopile este tipo de datos sistemáticos a lo largo del tiempo y luego los comparta con el público", dijo Karen Baker, directora ejecutiva del Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual, que asesoró a Uber en el estudio. Baker dijo que ha instado a otras compañías en las industrias de la hospitalidad y el transporte en los Estados Unidos a que hagan lo mismo.

Tanto Baker como el jefe legal de Uber dijeron que la compañía podría ver un aumento en los informes de conducta sexual inapropiada en el futuro. De hecho, esa sería una señal positiva, dijo Baker, porque reflejaría la confianza de las víctimas de que sus reclamos se tomarían en serio.