Twitter planea debutar en el mercado de bonos basura con oferta de 600 mdd

Twitter está comercializando un bono de alto rendimiento de 600 millones de dólares, por primera vez para un sitio web de redes sociales que solía usar notas convertibles para financiarse en los mercados de deuda.

La compañía planea vender bonos a ocho años, según una declaración de una persona familiarizada con el tema este lunes. Twitter dijo que utilizará los ingresos de la venta para “fines corporativos generales”, un término amplio que puede incluir gastos de capital, inversiones y pagos de deudas, entre otros usos.

La oferta es la primera incursión de la compañía en el mercado de deuda de alto rendimiento. Los inversionistas del mercado de bonos basura en los últimos años han demostrado estar dispuestos a prestar a empresas de tecnología de rápido crecimiento.

Uber vendió mil 200 millones de dólares en notas en septiembre, luego de una exitosa OPI en 2018, y WeWork pidió prestado más de 700 millones de dólares el año pasado. Netflix ha sido un emisor regular durante años, y fue el último en el mercado con la venta de un bono de aproximadamente 2 mil 200 millones de dólares en octubre.

JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America y Wells Fargo & Co. lideran la venta, dijo la persona.

Las acciones de Twitter se desempeñaron bien este año –con un aumento de más de 35 por ciento para mediados de octubre–, antes de que un informe de ganancias decepcionante planteara preguntas sobre los negocios de la compañía. Los ingresos no estuvieron a la altura de las expectativas de Wall Street, y lo más preocupante fue el reconocimiento de que accidentalmente estaba usando mal algunos datos de los usuarios para la orientación de anuncios. Su director financiero, Ned Segal, dijo que corregir el problema afectaría el avance del negocio en 2020.