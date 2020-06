Tras 22 años, finalmente llegó: anuncian Crash Bandicoot 4'

Crash Bandicoot es uno de los videojuegos más recordados de finales del siglo XX. Las infancias vieron salir una trilogía completa de esta serie en tres años consecutivos: 1996, 1997 y 1998.

Tras 22 años del lanzamiento de Crash Bandicoot 3: Warped, esta historia tendrá una continuación.

El videojuego lanzó este lunes el trailer oficial de su nueva entrega, la cual llevará por nombre Crash Bandicoot 4: It's About Time.

En los últimos años, Crash únicamente había tenido relanzamientos mejorados de sus ya clásicos títulos. Apenas el 21 de junio de 2019, fue lanzado el Crash Team Racing Nitro-Fueled, una versión remasterizada del Crash Team Racing de 1999.

En junio de 2017, se lanzó un compilado con los tres primeros Crash Bandicoot pero remasterizada.

El nuevo Crash Bandicoot 4: It's About Time saldrá a la venta el 2 de octubre de 2020 para PlayStation 4 y Xbox One. Desde este momento ya se encuentra en preventa.