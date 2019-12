Tinder, Netflix y Tencent, las 'reinas' de las apps de suscripción en 2019

Tinder, Netflix y Tencent ocuparon los tres primeros lugares en la clasificación de gastos en consumo de 2019 de App Annie, para aplicaciones que no son de juego, lo que destaca la creciente importancia de los servicios de suscripción para la generación de ingresos.

Los juegos que ofrecen compras en la aplicación de moneda virtual y mejoras, comúnmente llamadas microtransacciones, siguieron liderando las clasificaciones generales, mientras que las suscripciones de video dominaron el resto del sector.

Incluso antes de que despegaran los esperados servicios de Disney+ y Apple TV+, iQiyi de Baidu, YouTube de Google y Youku de Alibaba clasificaron entre las 10 mejores aplicaciones por ingresos. Todo esto ocurre en un año en que App Annie dijo que el total de nuevas descargas de aplicaciones y el gasto de los consumidores batirán récords, a juzgar por los datos recopilados de enero a noviembre.

La posición de liderazgo de Tinder no debería ser sorpresiva, indicó App Annie, ya que las aplicaciones de citas de este tipo han “desbloqueado las claves para la monetización a través de suscripciones” y sus ingresos anuales combinados han crecido un 920 por ciento entre 2014 y 2019, superando los 2 mil 200 millones de dólares en el año en curso.

Facebook mantuvo su liderazgo histórico en las descargas de aplicaciones en general, con las tres aplicaciones más descargadas a nivel mundial, Facebook Messenger, Facebook y WhatsApp, por sexto año consecutivo. Lanzó su propio servicio de citas, Facebook Dating, en septiembre.

Para fines de 2019, App Annie señaló que los consumidores habrán descargado 120 mil millones de aplicaciones nuevas en iOS App Store de Apple y Play Store de Google, sin contar las actualizaciones de aplicaciones, las reinstalaciones de aplicaciones existentes o las instalaciones de Android realizadas por medios no oficiales.

La cifra marca un repunte del 5 por ciento respecto al año pasado. La compañía de seguimiento de aplicaciones predijo que el récord se batirá nuevamente en 2020. Se dice que los ingresos del consumidor están creciendo a 15 por ciento cada año, con 2019 encaminado a registrar cerca de 90 mil millones de dólares, otro máximo nuevo.

En cuanto a los juegos, Free Fire de Sea, la aplicación que ha creado a dos multimillonarios, ya obtuvo el récord de más descargas globales, seguido por PUBG Mobile de Tencent.

Call of Duty: Mobile, otro juego propiedad de Tencent, también llegó al top 10 del año, a pesar de que recién se lanzó a principios de octubre. Fate/Grand Order de Sony ganó el título del juego más lucrativo —y aplicación general— del año, seguido de Honour of Kings de Tencent Honor y la sempiterna fuente de ganancias Candy Crush Saga de Activision Blizzard Inc. Los tres juegos son gratuitos y obtienen sus ingresos masivos de pequeñas compras de beneficios y mejoras en el juego.

Entre los éxitos del año, App Annie destacó Likee de YY, una aplicación para compartir videos cortos similares a TikTok, como la que obtuvo el mayor crecimiento absoluto en descargas anuales. Dos aplicaciones más de la misma compañía estaban entre las cuatro primeras: Noizz para editar video y Hago para juegos sociales, siendo este último especialmente popular entre los usuarios jóvenes en Indonesia, según los investigadores.

Para 2020, App Annie prevé incrementos en cada una de las tendencias actuales, con aplicaciones centradas en videos y servicios basados en suscripción que progresan en importancia, ubicuidad e ingresos.