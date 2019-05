¿Tienes o quieres un Huawei? Esto es lo que tienes que saber del 'divorcio' con Google

Google decidió ‘cortar’ negocios que requieran la transferencia de hardware y software a Huawei, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, luego de la prohibición de la administración Trump a la firma china.

Los smartphones de Huawei que ya están en el mercado serían los menos afectados. La compañía con sede en Shenzhen señaló este lunes que todos estos dispositivos -tanto los vendidos como los que están a la venta- podrán continuar utilizando normalmente Gmail y las apps de Google.

“Huawei continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicios post venta a todos los dispositivos de Huawei y Honor (smartphones y tablets) que existen en la actualidad, cubriendo a aquellos que han sido vendidos y que se encuentran en stock en todo el mundo”, indicó la empresa en su postura oficial ante el caso.

Por otra parte, un vocero de Google aseguró que “para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las protecciones de seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes”.

Expertos consultados por El Financiero compartieron las afectaciones a corto y largo plazo que podrían experimentar los usuarios.

"Se verán afectaciones, porque ya no recibirán notificaciones (los dispositivos de Huawei) de GooglePlay, de aplicaciones de movilidad que usan muchos usuarios, lo que hará que no les resulten funcionales sus equipos”, dijo Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Ricardo Mendoza, analista de dispositivos móviles en Latinoamérica para IDC, explicó que el que la estadounidense no le permita a Huawei usar sus productos afectará al fabricante cuando lance sus nuevos dispositivos al mercado.

“Para los usuarios tendrá implicaciones (la medida tomada por Google) con los nuevos equipos que esté produciendo Huawei, no hay retroactividad con los equipos que se estuvieron comprando en 2018”, aseguró Mendoza.

Según datos de CIU, al cierre de 2018, Huawei se ubicó en el quinto lugar en participación de mercado de smartphones en México, al alcanzar 9.5 por ciento con 11 millones de usuarios.

“Los dispositivos ahorita no tendrán ningún inconveniente, se seguirán actualizando sus aplicaciones, van disfrutar del sistema operativo y de la tienda de Google, el problema va a ser hacia adelante”, consideró Javier Bravo, analista de Digital Policy and Law.

Impacto al 5G

Piedras explicó que Huawei es la única empresa en el mundo con la capacidad de desplegar y operar una red de telecomunicaciones, pues hace dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, computadoras, redes, antenas, torres.

“Es la única empresa en el mundo que podría operar completamente una red de telecomunicaciones y en México muchas redes corren sobre tecnología de Huawei”, destacó.

Asimismo, Bravo coincidió en que el fabricante chino es la única firma a nivel mundial con la capacidad de desplegar por completo una red 5G, sin embargo, diversas autoridades buscan que no se contrate a Huawei para hacerlo.

“La decisión de restringir a esa empresa (Huawei) lleva implícita la adopción en el mundo de aplazar en México, Estados Unidos el despliegue de la red 5G”, aseguró.

¿Cómo se ve el futuro de Huawei a nivel global?

Los dispositivos de Huawei en el mercado chino usan un sistema operativo 'a la medida' basado en Android de código abierto, pero no incluyen acceso a ningún servicio de Google, que están prohibidos en China.

"Seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible", afirmó Huawei, que aspira a superar a Samsung como el mayor fabricante mundial de móviles.

"Como uno de los socios clave de Android a nivel mundial, hemos trabajado de forma estrecha con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a los usuarios como a la industria", agregó la china.

Casi la mitad de los 208 millones de celulares que Huawei produjo en 2018 se vendieron fuera de China, mientras que Europa es su principal mercado foráneo, donde sus dispositivos tenían una cuota de mercado del 29 por ciento en el primer trimestre de 2019, según la firma de análisis IDC.

Con información de Reuters*