¿Te preocupa la privacidad de tus datos? Google te da 7 tips para que estés tranquilo

¿Te da miedo que tu información en la web esté vulnerable y no sabes qué medidas tomar para navegar seguro en internet?

Con motivo del Día de la Privacidad de Datos, Google dio a conocer este martes siete tips para que te sientas tranquilo durante tu 'estancia' en línea.

Te contamos los detalles al respecto.

1. Mantén tus contraseñas seguras

Poner como clave "12345" o tu fecha de nacimiento no son las mejores opciones para 'cuidar' tu cuenta.

Para ello, la firma te sugiere emplear el Administrador de contraseñas, con el que no solo te ayudará a crear frases con un alto nivel de seguridad, sino a recordarlas en caso de que se te olvide.

"Con la Revisión de contraseña, un clic te dejará saber si alguna de tus claves es débil, si las has reutilizado en varios sitios o si descubrimos que se ha visto comprometida en una filtración de datos por parte de terceros, y te daremos el enlace para cambiarla", señaló en un comunicado.

2. Google elimina por ti los datos del historial

Cada tres o 18 meses, la compañía puede borrar tus ubicaciones, actividad web y de aplicaciones, así como tus búsquedas en YouTube.

"También puedes controlar qué datos se guardan en tu cuenta mediante controles fáciles de activar y desactivar en tu cuenta de Google, e incluso eliminar tus datos por fecha, producto y tema", destacó.

3. Emplear Chrome para navegar con seguridad

Este navegador cuenta con el modo seguro, que automáticamente te 'cuida' de anuncios posiblemente maliciosos y te avisa si estás 'a un clic' de entrar a una página peligrosa o descargar archivos que podrían comprometer tu equipo y tu información.

"Si usas Chrome, las protecciones de contraseña se incorporan automáticamente. Te avisaremos si tu nombre de usuario y contraseña se han visto comprometidos en una filtración de datos conocida cuando vayas a iniciar sesión en un sitio web", expuso.

4. ¿Modo incógnito? Sí, para tus 'apps' favoritas

Este modo, que se lanzó hace más de una década, es uno de los controles de privacidad de Google más utilizados, tanto que se ha extendido a YouTube y Google Maps.

Pero, ¿cómo puedes utilizarlo en tus aplicaciones más utilizadas? Solo toca tu imagen de perfil; ahí puedes activarlo y desactivarlo.

"Cuando activas el modo incógnito en Maps, tu actividad (como los lugares que buscas o para los que recibes direcciones sobre cómo llegar) no se guardará en tu cuenta de Google. Cuando desactives el modo incógnito, volverás a una experiencia personalizada de Google Maps con recomendaciones de restaurantes, información sobre tu trayecto diario y otras características personalizadas para ti", precisó la compañía.

5. Si usas manos libres, también puedes usar los controles de privacidad

Con solo decir "Ok, Google, elimina todo lo que te dije la semana pasada", puedes borrar tus búsquedas. Si deseas que olvide todo, solo comenta "Ok, Google, eso no era para ti".

¿Quieres conocer cómo trabaja para proteger la privacidad y seguridad de la información? Dile "Ok, Google, ¿cómo mantienes mis datos seguros?".

6. Revisa tu configuración de privacidad

Para ello, puedes elegir qué datos se guardan en tu cuenta de Google o la publicidad que observas al navegar en la web.

"Cuando hayas terminado, dirígete a Verificación de seguridad para obtener recomendaciones personalizadas que te ayuden a proteger tus datos y dispositivos, como administrar qué aplicaciones de terceros tienen acceso a los datos de tu cuenta", indicó.

7. ¿Anuncios? Contrólalos

Si te sale publicidad cada que están en tu página web favorita, puedes dar clic en la opción "¿Por qué veo este anuncio?" para obtener más información.

"Si ya no encuentras relevante un anuncio específico, puedes optar por bloquear ese anuncio utilizando el control de Desactivar este anuncio. Además, siempre puedes controlar los tipos de anuncios que ves, o desactivar la personalización de anuncios en cualquier momento en la Configuración de anuncios", dio a conocer.

Para finalizar, Google reiteró su compromiso con mantener la información privada y segura.

"No importa cómo uses nuestros productos, es nuestra responsabilidad mantener tus datos privados y seguros. Es por eso que trabajamos todos los días para crear las mejores experiencias de privacidad y las protecciones más sólidas, y seguiremos con nuestros esfuerzos continuos para simplificar la privacidad y la seguridad para ti.", concluyó.