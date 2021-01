Suspender permanentemente cuenta de Trump fue la decisión correcta, dice el CEO de Twitter

Jack Dorsey, CEO de Twitter, dijo este miércoles que la decisión de suspender permanentemente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la red social fue necesaria, pero plantea preguntas sobre el poder de las empresas de redes sociales y el fracaso de Twitter para promover una conversación saludable.

“Esta fue la decisión correcta para Twitter. Nos enfrentamos a una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública ”, escribió Dorsey en una serie de tuits, que representan sus primeros comentarios públicos desde que la red social eliminó permanentemente la cuenta de Trump el viernes.

"Dicho esto, tener que prohibir una cuenta tiene ramificaciones reales y significativas", agregó Dorsey. “Si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia para promover una conversación saludable. Y un momento para que reflexionemos sobre nuestras operaciones y el medio ambiente que nos rodea ”.

El CEO de Twitter expresó su preocupación por el poder colectivo de las empresas de tecnología para silenciar a alguien como Trump al unísono. Otras empresas, incluidas Facebook, Snap y Twitch, de Amazon.com, también suspendieron las cuentas del presidente de EU.

Algunos de los partidarios de Trump llevaron sus protestas a Parler, una red social alternativa, hasta que Apple y Google retiraron el servicio de sus tiendas de aplicaciones y Amazon dejó de brindar servicios en la nube.

Dorsey dijo que no creía que esto estuviera coordinado, pero agregó que espera que la industria de las redes sociales se mueva hacia un "estándar descentralizado", citando al bitcoin como un ejemplo de una tecnología que "no está controlada ni influenciada por ningún individuo o entidad en particular".

“Sí, todos debemos analizar críticamente las inconsistencias de nuestra política y cumplimiento. Sí, debemos analizar cómo nuestro servicio podría incentivar la distracción y el daño. Sí, necesitamos más transparencia en nuestras operaciones de moderación. Todo esto no puede erosionar una internet global libre y abierta”, escribió.

Twitter prohibió la cuenta personal de Trump dos días después de que un grupo de seguidores del presidente irrumpiera en el edificio del Capitolio de Estados Unidos para protestar por su derrota electoral. Trump había cuestionado previamente los resultados en Twitter y expresó su amor por la multitud violenta, una violación de las reglas de la compañía.

Twitter advirtió a Trump que otra violación de las reglas conduciría a una prohibición permanente.

La empresa finalmente decidió que los tuits posteriores del presidente podrían ser interpretados por sus seguidores como un llamado a seguir disputando los resultados de las elecciones, por lo que eliminó su cuenta por completo.

