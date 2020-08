Surgen nuevos problemas para TikTok: no se pueden vender sus activos sin la aprobación de China

ByteDance deberá buscar la aprobación del gobierno chino para vender las operaciones estadounidenses de su aplicación TikTok bajo las nuevas restricciones que Beijing impuso a la exportación de tecnologías de inteligencia artificial, según una persona familiarizada con el asunto.

Las tecnologías de interfaz de inteligencia artificial, como el reconocimiento de voz y texto, y las que analizan datos para hacer recomendaciones de contenido personalizadas, se agregaron a una lista revisada de productos de control de exportaciones publicada en el sitio web del Ministerio de Comercio el viernes por la noche. Se requerirán permisos gubernamentales para las transferencias al extranjero a fin de "salvaguardar la seguridad económica nacional", dijo.

Las nuevas restricciones cubren las tecnologías que ByteDance usa en TikTok y requerirán que la compañía busque la aprobación del gobierno para cualquier acuerdo, según la persona, que solicita no ser identificada porque los detalles no son públicos. La nueva regla tiene como objetivo retrasar la venta y no es una prohibición absoluta, dijo la persona.

La administración del presidente Donald Trump ha dicho que ByteDance debe vender las operaciones estadounidenses de su popular aplicación para compartir videos debido a supuestos riesgos de seguridad nacional. Microsoft y Oracle han presentado ofertas rivales a ByteDance para adquirir el negocio estadounidense de TikTok, mientras que se dice que Centricus Asset Management y Triller hicieron un lanzamiento de último minuto el viernes para comprar las operaciones de TikTok en varios países por 20 mil millones de dólares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de China no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

ByteDance dijo en un comunicado que la compañía estaba al tanto de las nuevas restricciones y que "cumpliría estrictamente" con las regulaciones chinas sobre exportaciones de tecnología. Los ejecutivos de la compañía están trabajando para comprender la nueva regla, y el intento de complacer a dos gobiernos que ya están en desacuerdo podría hacer que la logística para cualquier acuerdo sea más desafiante, según una persona familiarizada con la situación.

ByteDance debería estudiar la nueva lista de exportación y considerar "seria y cautelosamente" si debería detener las negociaciones, dijo Cui Fan, experto en comercio y profesor de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing, a la agencia oficial de noticias Xinhua.

Es probable que la aprobación adicional en Beijing se retrase y pueda socavar cualquier transacción. Debido a que la revisión del gobierno chino llevará tiempo, el acuerdo de TikTok puede retrasarse hasta después de las elecciones estadounidenses en noviembre, dijo la persona familiarizada.

Las reglas revisadas cubrirían las transferencias transfronterizas de tecnologías restringidas incluso dentro de la misma empresa, mientras que el impacto y las consecuencias de no realizar las aplicaciones adecuadas serían muy diferentes si se escindiera una empresa internacional, dijo Cui por separado en una entrevista con Bloomberg.

Las tecnologías relacionadas con los drones y con algunos métodos y procedimientos de ingeniería genética también se agregaron a la lista revisada de control de exportaciones, mientras que se eliminaron otras en áreas como equipos médicos. Las revisiones están destinadas a promover el avance tecnológico de China y la cooperación internacional, y "salvaguardar la seguridad económica nacional", dijo un representante del Ministerio de Comercio en una declaración separada el viernes.

Las exportaciones de tecnología abarcan varias transferencias fuera de China, incluso a través del comercio, la inversión y las patentes, según el comunicado. Cualquier exportación de tecnología restringida requerirá cartas de intención de permiso de exportación de las autoridades chinas antes de que se puedan llevar a cabo las negociaciones, mientras que se requieren permisos finales antes de que ocurra cualquier transferencia.

