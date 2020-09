¡Sorpresa! Nintendo anuncia precuela de 'Zelda: Breath of the Wild'

Nintendo anunció este martes el lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Calamity (Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo), una precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El nuevo proyecto es desarrollado en colaboración con Koei Tecmo Games.

Un siglo antes de los eventos del juego Legend of Zelda: Breath of the Wild ocurrió la Gran Calamidad. Hyrule se hundió en la oscuridad, devastada por una fuerza maligna que transformó el reino para siempre, según relata el comunicado con respecto al nuevo videojuego.

El productor Yosuke Hayashi dijo que aunque La era del cataclismo conserva el estilo de juego de la serie Warriors, "con emocionantes batallas uno contra 1000 y una amplia variedad de personajes jugables", este será el único juego que te permitirá experimentar el mundo 100 años antes de los eventos de Breath of the Wild.

"¡Sé testigo de los eventos de la Gran Calamidad y trata de salvar a Hyrule de la destrucción!", se lee en el comunicado del videojuego, que saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre.

Los jugadores serán transportados al tiempo antes de que ocurriera la Gran Calamidad, participando en batallas épicas en un contexto de lugares familiares en Hyrule antes de que fueran destruidos.

El juego está protagonizado por personajes reconocibles de The Legend of Zelda: Breath of the Wild como Link y Zelda, así como por otros personajes como los cuatro campeones, que serán jugables por primera vez en la serie Hyrule Warriors.

El jefe de desarrollo de Zelda, Eiji Aonuma, describió Age of Calamity como una combinación del "mundo bien detallado de Breath of the Wild con la jugabilidad de Warriors".

"Por lo tanto", agregó Aonuma, "creo que este juego ofrecerá la experiencia de las batallas de Great Calamity que no se mostraban completamente en el juego original".

