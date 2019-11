Sentir el futbol desde la discapacidad visual, un avance más de la tecnología

Durante siete años, un ritual pasó desapercibido en el Allianz Parque de Sao Paulo. Y es que quién va a reparar, en medio del bullicio futbolero, en una mujer que narra sigilosamente a su hijo invidente todo lo que sucede en el partido.

Una historia tan estremecedora no podía permanecer en el anonimato. Un buen día, las redes sociales hicieron visible a Nickollas, un niño brasileño de apenas 12 años que vivía el futbol de una manera distinta: a través de las palabras y la narración de su madre. La historia se hizo viral, tanto, que él y su madre, Silvia Grecco, ganaron en septiembre pasado el Premio The Best 2019 a la Mejor Afición que entrega la FIFA.

‘Nicko’ nunca ha visto los colores del su amado Palmeiras, uno de los clubes más populares de Brasil. Haber nacido a los cinco meses de gestación le provocó autismo ligero y ceguera total. Pero con tecnología, Nickollas ya puede, al menos, sentir los partidos.

Fuente: Banco Santander

Con Fieeld, primer sistema táctil de retransmisión deportiva en el mundo, ahora puede seguir los movimientos del balón y la trayectoria de las jugadas a través de las yemas de sus dedos.

Fieeld es un dispositivo de última generación creado por Grupo Havas y desarrollado de manera conjunta con Santander. Hasta el momento, sólo es un prototipo y no está a la venta, aunque sus creadores no descartan que en un futuro pueda comercializarse si su interfaz y su sistema operativo son perfeccionados. Un plan que no suena tan disparatado si se toma en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 285 millones de personas tienen alguna discapacidad visual.

“En la parte superior del dispositivo, una malla presenta el terreno de juego con las líneas del campo grabadas con un relieve y un puntero, que es capaz de moverse por todo el campo y señalar la posición del balón gracias a un sistema de cámaras de alta definición que cubre todo el campo”, explica en entrevista Enrique Arribas, director de marca y marketing corporativo de Banco Santander.

Fieeld extrae información en dos ejes: a lo largo y a lo ancho del campo. Una vez cumplida esta función, se registran las coordenadas del balón en todo momento al tratarse de un rastreo continuo y exacto. Luego, todos estos datos se transmiten al dispositivo táctil, que cuenta con un sistema de seguimiento en 2D para señalar la posición y la dinámica exacta de todas las jugadas.

Decir que “el futbol no se ve, se siente” suena más a eslogan publicitario que a una frase auténtica. Pero si hay alguien que conoce el sentido de esa expresión es Nickollas. Su madre se convirtió en su comentarista deportiva favorita: gracias a sus palabras, el futbol dejó de ser una simple palabra.

“Recuerdo que la televisión brasileña captó esta historia en un partido del Palmeiras. Nosotros nos enteramos de ella a través de las redes sociales y, de inmediato, quisimos contactarla. Creemos que el futbol es un potente motor social y un agente de cambio”, afirma Arribas.

Fieeld está avalado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), que a su vez forma parte del Comité Paralímpico Internacional. Hasta el momento, únicamente se han creado cuatro dispositivos. De hecho, Nickollas ya pudo vivir en este gadget la final de la Copa Libertadores, que disputaron River Plate y Flamengo.

“Además, estamos ya buscando posibles socios tecnológicos para una segunda fase que busca el desarrollo del dispositivo para que se puedan seguir todas las jugadas en tiempo real”, adelanta Arribas.