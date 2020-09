Se acerca la fecha límite del acuerdo de TikTok y EU insta a la Corte a respaldar el veto de Trump

Con las fechas límite que se avecinan, Estados Unidos está luchando para imponer la prohibición del presidente Donald Trump a la aplicación viral para compartir videos TikTok.

Un juez federal en Washington programó una audiencia el domingo por la mañana sobre la solicitud de TikTok de detener la prohibición, horas antes de que entre en vigencia. Estados Unidos presentó el viernes una moción sellada oponiéndose al esfuerzo de TikTok.

ByteDance, el propietario chino de TikTok, recurrió a la acción judicial incluso mientras busca las aprobaciones para la venta de una participación en sus operaciones estadounidenses a Oracle y Walmart bajo la presión del presidente. La administración Trump anunció el 6 de agosto que prohibiría la aplicación, utilizada regularmente por 19 millones de estadounidenses, en las tiendas de su país por motivos de seguridad nacional. El juez le había dado a Estados Unidos hasta las 2:30 pm del viernes para retrasar la prohibición o oponerse a la solicitud de TikTok.

También puedes leer:

ByteDance pide licencia en China para vender TikTok

Acuerdo de compra de TikTok en EU está en riesgo: China acusa tácticas 'sucias' de Trump

Tanto TikTok como WeChat , propiedad de Tencent Holdings de China, han sido etiquetados como amenazas a la seguridad nacional por parte de la administración de Trump. En el caso de TikTok, buscan forzar una venta a empresas estadounidenses, con el argumento de que podrían permitir que el gobierno de China obtenga acceso a los datos personales de millones de estadounidenses.

Estados Unidos notificó el viernes que quería presentar información clasificada en el caso WeChat. Al defender la prohibición de TikTok, dijo que quiere presentar su respuesta bajo sello porque el documento incluye "información comercial confidencial" en la aplicación que ByteDance ha compartido con el Departamento de Comercio.

La prohibición de TikTok , vigente a las 11:59 pm del 27 de septiembre, eliminaría TikTok de las tiendas de aplicaciones administradas por Apple y Android de Google, los mercados más utilizados para aplicaciones descargables. Las personas que aún no tienen la aplicación no podrían obtenerla, y aquellos que ya la tienen no tendrían acceso a las actualizaciones necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y sin problemas. Con el tiempo, se volvería inútil.

La prohibición, proclamada en una orden ejecutiva del 6 de agosto por el presidente, es parte de un esfuerzo más amplio de la administración para adoptar una línea dura contra Beijing, ya que Trump apuesta a que un enfoque duro lo ayudará a ganar la reelección.