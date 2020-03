Es real: Llegan las 'stories' a Twitter

SAN FRANCISCO, California.- A partir de ahora será más cómodo compartir tus reflexiones en línea. Twitter lanzó este miércoles una prueba de tuits que desaparecen tras 24 horas, aunque inicialmente solo es en Brasil.

La compañía dijo que los tuits efímeros, que la compañía llama 'fleets', un juego de palabras con el término 'fleeting' (fugaz), están diseñados para aliviar temores de nuevos usuarios que pudieran sentir aversión a la naturaleza pública y permanente de los tuits normales.

Los 'fleets' no pueden ser retuiteados y no tendrán 'Me Gusta'. La gente puede responder a los mensajes, pero las respuestas aparecen como mensajes directos al autor original, como una respuesta pública, convirtiendo cualquier intercambio en una conversación privada en lugar de una discusión pública.

Pese a tener usuarios de prominencia, como el presidente estadounidense Donald Trump, Twitter ha estado a la zaga de otros gigantes tecnológicos como Facebook y Google en términos de crecimiento de usuarios y de ingresos por publicidad.

Twitter espera que al ofrecer tuits que desaparecen, alentará a más personas a compartir más pensamientos íntimos y cotidianos, y hacerlo más a menudo.

Es similar a funciones de Instagram, Facebook y Snapchat, que les permiten a los usuarios colocar fotos y mensajes fugaces. Esas funciones tienen cada vez más popularidad entre los usuarios de medios sociales que buscan grupos más pequeños y conversaciones más privadas.

Pero Twitter a menudo tiene un papel diferente al de Instagram o Facebook, operando no solamente como base de conversaciones, sino como plataforma para políticos y otras figuras públicas. Los tuits efímeros pudieran dificultar hacer responsables a esas personas, monitorear sus mensajes y verificar su veracidad.

Los servicios de redes sociales a menudo prueban nuevas funciones en otros mercados más pequeños antes de llevarlos a Estados Unidos y otras partes, si es que lo hacen.

Twitter dijo que pudiera llevar los 'fleets' a otros países, dependiendo de cómo les va en Brasil. En su blog, Twitter dijo este miércoles que analizará cómo la nueva función “cambia la forma en que se interactúa y si permite compartir más cómodamente lo que estás pensando”.