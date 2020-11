'Reels' y 'Tienda': las dos pestañas que ahora podrás ver en Instagram

Instagram anunció este jueves dos cambios importantes en su diseño: la pestañas "Reels" y "Tienda".

"Reels"permitirá acceder con facilidad a videos cortos y divertidos. Con esta herramienta Facebook quiere competir con TikTok, la aplicación china que se volvió popular entre jóvenes de todo el mundo durante el asilamiento por el coronavirus.

"Tienda", por su parte, brindará una manera mejor de conectar a los usuarios con marcas y creadores.

"Este año, con la pandemia y una gran parte del mundo refugiada en sus hogares, se produjo una explosión de videos cortos y entretenidos en Instagram. También notamos una gran actividad en el área de las compras online, dado que cada vez más personas hacen compras online y los jóvenes buscan recomendaciones sobre qué comprar de sus creadores favoritos", explicó la red social a través de un comunicado.

"No nos tomamos estos cambios a la ligera: hacía mucho tiempo que no actualizábamos tanto la pantalla de inicio de Instagram. La manera en que las personas crean su cultura y la disfrutan cambió, por lo que el mayor riesgo para Instagram no es cambiar muy rápido, sino no cambiar y volverse irrelevante", agregó.

