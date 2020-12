Quizá te quedes sin PlayStation 5 esta Navidad por culpa de los revendores y sus bots

Sony ha creado uno de los dispositivos más populares del año: el PlayStation 5. Sin embargo, su lanzamiento se ha visto empañado por revendedores que están comprando suministros escasos y amenazando la salud a largo plazo del producto más importante de la compañía. .

Los revendedores, que compran dispositivos al por menor y luego los revenden a un precio más alto, han sido durante mucho tiempo un desafío en el negocio de los juegos. Pero el problema es particularmente agudo este año porque el coronavirus ha reducido la producción y ha impulsado más ventas de consolas en línea, donde los revendedores usan bots sofisticados para comprar PlayStation 5 y la Xbox Series X de Microsoft.

Los jugadores furiosos están llamando a los revendedores por cobrar hasta mil 300 o mil 400 dólares (más de 27 mil pesos mexicanos), casi el triple del precio minorista, en sitios como eBay y Twitter. “Este es un desastre de lanzamiento”, declaró una publicación de Twitter, prometiendo no ceder ante los precios usureros. "Los revendedores pueden quedárselos".

La amenaza es que los problemas de Sony en las primeras semanas del lanzamiento podrían dañar su capacidad para atraer a los jugadores y desarrolladores a la nueva plataforma, socavando las ganancias en los próximos años. Se supone que el debut de una consola desencadenará un círculo virtuoso de consumidores que se apresuran a comprar los dispositivos, mientras que los desarrolladores presentan juegos que aprovechan las nuevas capacidades de gráficos y procesadores, lo que aumenta la demanda en ambos lados. Sony corre el riesgo de sufrir lo contrario.

"La PlayStation 5 podría perder una oportunidad crítica de entrar en una buena espiral ascendente de hardware-software", dijo Kazunori Ito de Morningstar Research. "El pico de la plataforma probablemente será bajo y los ingresos totales obtenidos de la plataforma no serán tan fuertes como esperábamos".

Los revendedores implementan bots que monitorean constantemente las tiendas en línea para detectar cambios en el inventario y los suministros, luego realizan pedidos automáticamente y revisan en segundos cuando los dispositivos están disponibles. La técnica se basa en una tecnología conocida de rastreo o rastreo web, pero está diseñada específicamente para el comercio electrónico y, a veces, puede pasar al frente de las colas de pedidos.

La evidencia de problemas es clara en lo que se conoce como la relación de empate, o la cantidad de juegos vendidos para cada consola. Una proporción saludable para una nueva consola es de alrededor de uno, lo que significa que cada persona que compra una máquina también se queda con al menos un juego. La cifra es importante porque la PlayStation 5 se vende con pérdidas, mientras que los juegos son lucrativos.

Hasta ahora, Sony parece estar viendo ventas de aproximadamente un juego por cada tres dispositivos: evidencia convincente que los revendedores están acaparando las consolas. Las estimaciones del primer mes de Famitsu de Japón muestran que Sony vendió alrededor de 213 mil consolas PlayStation 5 en el país, mientras que los tres títulos principales vendieron menos de 63 mil, excluidas las descargas digitales. Spider-Man y Demon's Souls de Sony fueron los mejores juegos, mientras que el tercero fue una empresa de software externa. A modo de comparación, Nintendo vendió medio millón de consolas Switch en sus primeras cuatro semanas en el mercado nacional, y los tres títulos principales representaron aproximadamente el mismo número.

“Incluso si consideramos las compras de software de descarga digital, el porcentaje de PlayStation 5 vendidos realmente en uso no es tan alto, lo que significa que la demanda actual está limitada por revendedores con fines de lucro”, dijo Hideki Yasuda, analista del Ace Research Institute. La PS5 es compatible con el juego PlayStation 4 y viene con la sala de juegos de Astro preinstalada, por lo que es posible que los jugadores no se vean obligados inmediatamente a comprar nuevos títulos.

Los dolores de cabeza de los revendedores de Sony se ven agravados por las luchas en la producción. La compañía ha dicho que apunta a vender más de 7.6 millones de PlayStation 5 para fines de marzo, superando el rendimiento de la consola de la generación anterior.

Pero la pandemia ha creado escasez en toda la cadena de suministro de la industria, lo que limita la capacidad de las empresas, desde Sony hasta Apple, para aumentar la producción. Los proveedores clave, incluido MediaTek, han dicho que la disponibilidad de chips se verá limitada durante el primer semestre de 2021. La fuerte demanda de los fabricantes de vehículos eléctricos, entre otros, ha estado consumiendo capacidad para algunas piezas utilizadas en la PS5, según personas familiarizadas con su cadena de suministro.

De particular preocupación para Sony, los rendimientos de producción del procesador principal diseñado a medida de la PS5 siguen siendo inconsistentes y han afectado su capacidad para satisfacer la demanda, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados. Es posible que la compañía tenga que depender más del transporte aéreo para entregar consolas a los minoristas, reduciendo aún más sus ganancias, dijeron.

“Por aire es al menos 10 veces más caro que por mar cuando el mundo está en condiciones normales, y es probable que la brecha sea mayor ahora”, dijo Yasuda de Ace Research.

El pronóstico de envío más reciente de Sony todavía está muy por encima de la marca de 7,6 millones, aunque no tan alto como había apuntado anteriormente, dijo una de las personas.

Sony se negó a comentar específicamente sobre cifras de producción o revendedores.

"Si bien no damos a conocer detalles relacionados con la fabricación, no ha sucedido nada inesperado desde que comenzó la producción en masa de PlayStation 5 y no hemos cambiado el número de producción de PS5", dijo un portavoz.

Un suministro inadecuado corre el riesgo de descarrilar el ciclo de una introducción exitosa de la consola, con nuevos títulos de software que a su vez catalizan el interés por el hardware. Un importante editor japonés se asustó lo suficiente por la respuesta inicial del mercado que ha mantenido discusiones internas sobre si retrasar sus juegos de PlayStation 5, según una persona familiarizada con las conversaciones.

Los minoristas están tomando medidas extremas para obstaculizar a los revendedores. GameStop no informó a su propio personal sobre los envíos de nuevas consolas a las tiendas de Estados Unidos esta semana hasta una hora antes de la llegada para que los clientes reales pudieran comprarlas. En Japón, Nojima hizo que los trabajadores revisaran manualmente cada orden de compra para descartar revendedores. Sin embargo, los revendedores ya han ganado alrededor de 35 millones con PlayStation y 24 millones de dólares con la Xbox rival que se lanzó al mismo tiempo, según una estimación.

Muchos clientes culpan a Sony por no hacer más para aumentar la oferta y eliminar las ganancias para los revendedores.

"La prueba real para PlayStation 5 es si el hardware continuará vendiéndose bien incluso cuando haya suficiente suministro", dijo el consultor de la industria de juegos Serkan Toto. "Necesitas buenos juegos para convencer a los jugadores de que cambien a PlayStation 5, necesitas más editores externos para lanzar juegos en PlayStation 5 y necesitas enviar más hardware".

Con la ayuda de Debby Wu.

