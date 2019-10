¿Vas a usar CoDi? Primero 'blinda' tu smartphone para evitar sorpresas cibernéticas

La plataforma de Cobros Digitales (CoDi), lanzada este lunes por el Banco de México, ofrece un medio de pago seguro y en tiempo real, por medio de transferencias, a través de dispositivos móviles.

Sin embargo, este método de cobro digital obliga a los usuarios a estar prevenidos y protegidos para evitar amenazas cibernéticas o nuevas formas de fraude, indicó la firma de ciberseguridad Kaspersky.

“Hoy todos somos ciudadanos digitales y es muy importante que aprendamos a proteger nuestra vida digital: se trata de nuestra identidad y nuestro dinero. Y por ello, hay que elevar nuestro nivel de cultura porque este tipo de tecnologías son un blanco muy atractivo para los cibercriminales”, señaló Roberto Martínez, analista senior de Seguridad de la firma.

De acuerdo con el experto, los cibercriminales siempre buscan vulnerabilidades en nuevas plataformas tecnológicas.

Además de que las amenazas en teléfonos, tablets y computadoras pueden surgir también de malware o programas instalados en estos dispositivos que se apoderan de tus transacciones financieras o de tu información bancaria.

Para usar CoDi es necesario que tengas una cuenta bancaria, así como un dispositivo móvil en el que debes instalar la aplicación de esta plataforma, disponible en Android. Además, tu dispositivo debe generar e imprimir códigos QR estáticos, a través de la cámara del mismo.

Al respecto, el especialista indica que “hay códigos QR maliciosos que son colocados sobre códigos legítimos para despistar y estafar a los usuarios”.

La plataforma también utiliza la tecnología NFC (comunicación de campo cercano) que se basa en la transmisión de datos e información con el solo hecho de acercar dos dispositivos móviles entre sí, usualmente celulares y terminales punto de venta; sin embargo, esta transferencia también puede ser interceptada, según el experto.

“Al ser una plataforma inalámbrica, es relativamente fácil que la información sea interceptada si no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas por parte de los desarrolladores de las apps de los bancos”, indicó.

Este lunes, el Banco de México lanzó de forma oficial para todo el país el canal de acceso al CoDi, junto con la Asociación de Bancos de México (ABM) y de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

Como parte de los beneficios de la plataforma, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, puntualizó que para quien realiza un pago permite operaciones simples, inmediatas, sin costo, mientras que para quien recibe el pago, CoDi permite la liquidación de pagos en tiempo real, evitando tiempos de espera; que las transacciones no tienen costo y que se reducen los costos de traslado de efectivo.

Para usar el CoDi de manera segura, el analista senior de Seguridad de Kaspersky ofrece 9 recomendaciones:

1. Analiza qué tipo de comportamiento has tenido con tu dispositivo móvil y evalúa si has descargado apps o programas que no sean de las tiendas oficiales. Si es necesario, hay que resetear los equipos a la configuración de fábrica.

2. No descargues programas de tiendas no oficiales.

3. Los antivirus ¡no son solo para las computadoras! Existen productos gratuitos para Android que te ayudan a proteger tus equipos.

4. Al momento de realizar un pago o cobro con un dispositivo móvil ¡no lo pierdas de vista!

5. Habilita el doble factor de autenticación en las apps que tengan esta herramienta disponible.

6. Activa las notificaciones de tus movimientos bancarios.

7. Limita el valor de tus transacciones de pagos.

8. Bloquea tu teléfono para que nadie pueda acceder a tu información.

9. Utiliza contraseñas robustas.