¿Quieres saber en cuánto tiempo se 'sentirá' un sismo justo donde estás? SkyAlert planea decírtelo

La aplicación SkyAlert lanzará este año una nueva versión, en la cual, podrás conocer cuánto tiempo tardará un sismo en percibirse en el punto en el que estás.

"En la nueva versión, en la 4, se cambia todo. Ahora te podrá decir cuánto tiempo le falta al sismo para llegar a donde estás en específico (...) Ya vamos a evitar este asunto de decirte en el origen de cuánto está siendo (la magnitud) y lo vamos a convertir a una intensidad local", explicó este jueves en entrevista Álvaro Velasco, cofundador de SkyAlert y encargado de comunicación, para el programa Entre mercados, de El Financiero Bloomberg.

Velasco detalló que, para lograr esto, diseñaron un algoritmo basándose en los diferentes suelos del país.

"El reto que tuvimos fue, sobre todo, para la Ciudad de México porque el suelo es una gelatina, por lo tanto, nos tardamos dos años en desarrollar el algoritmo y ya está prácticamente listo para que, a finales de año, estrenemos este nuevo algoritmo y un mapa de impacto", puntualizó.

Otra de las modificaciones en la cuarta versión de la aplicación, que tiene 8.8 millones de usuarios y planea estar disponible en octubre, es que permitirá segmentar las alertas que reciben los suscriptores, además de que si un temblor se genera en tu localidad, te avisará aunque tu celular esté en modo 'No molestar'.

"También tiene alertas prioritarias. Si tu teléfono ya no tiene sonido y detectamos un sismo fuerte, ya vas a poder recibir (la alarma) aunque estés en 'No molestar'. Además, todos los usuarios estarán filtrados, sean gratuito o suscrito, ya no vas a recibir notificaciones de temblores que no se van a sentir en tu región", aseguró.