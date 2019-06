¿Quieres jugar ‘Animal Crossing’? Tendrás que esperar al próximo año

Nintendo retrasó el esperado estreno del videojuego ‘Animal Crossing: New Horizons’ hasta principios del próximo año y pierde un título importante que habría apoyado el lanzamiento de una nueva versión de la consola Switch.

El juego se retrasó hasta marzo de 2020, anunció la compañía en un video en línea el martes. Nintendo también confirmó que otro título notable para el 2019, ‘Luigi’s Mansion 3’, avanza según los plazos previstos, sin dar una fecha de lanzamiento. El video de 40 minutos, transmitido mientras la exposición de juegos E3 se realiza en Los Ángeles esta semana, destacó un mayor respaldo para Switch por parte de editores externos y adelantó una secuela del megaéxito ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

A pesar del retraso, la consola Switch aún posee una impresionante gama de juegos para 2019, una mejora respecto al año anterior cuando una deficiente presentación en el E3 precedió a un año difícil para los accionistas.

En el video del martes, Nintendo confirmó que el 20 de septiembre lanzará una nueva versión de un antiguo título de Zelda, ‘Link’s Awakening’. No dijo cuándo lanzaría la secuela de ‘Breath of the Wild’. Los nuevos juegos de terceros incluyen ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, listo para su lanzamiento en 2019. El lanzamiento de ‘Astral Chain’, exclusivo para Switch, se realizará el 30 de agosto. No mostraron juegos nuevos para las plataformas 3DS o móviles.