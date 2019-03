¿Quieres aspirar a ser director de una empresa? Especialízate en Tecnología y Sistemas

La figura del jefe de Sistemas de Tecnologías de la Información o Chief Information Officer (CIO) dentro de una empresa crece en cuanto a relevancia conforme la tecnología avanza y se involucra en cada vez más procesos operativos de las organizaciones.

Eduardo Sarmiento, director de IBM Systems, señaló en entrevista para El Financiero que un especialista en Tecnologías de la Información (TI) con habilidades técnicas pero con capacidad de comunicación y gestión de proyectos, puede convertirse incluso en el director general de cualquier compañía.

“Yo creo que el CIO está en un momento espectacular. Tiene una proyección real de convertirse hasta en el director general. El CIO tiene dos cosas positivas: una es que conoce los procesos de negocio y conoce la tecnología”, explicó el especialista en entrevista.

“Esa brecha entre proceso y tecnología se acorta o elimina. Ya no habrá procesos que no tengan tecnología involucrada, es por eso que el responsable de TI conoce todos esos procesos a la perfección”, agregó.

Pero ¿cómo convertirte en un CIO exitoso? Partamos por entender qué el CIO, antes conocido como ‘director de Sistemas’, es el responsable de la tecnología y su implementación a nivel de procesos en la empresa.

Es decir, su tarea es identificar qué tecnología se requiere en la compañía e implementarla en favor de los resultados del negocio.

Para convertirte en un primero debes estudiar una carrera afín al mundo tecnológico: Informática; Telecomunicaciones; Sistemas de la Información. Pero también requerirás de mucho tiempo para convertirte en el líder de dicha área y adquirir habilidades en negocios.

Para Eduardo Sarmiento, el CIO cumple con el papel de un ‘Médico de la Tecnología’ para la empresa. "Es muy probable que un CIO esté involucrado en tareas a altas horas de la madrugada, en fines de semana, es lo que pasa con toda la gente metida en el ámbito tecnológico”, dijo.

“Los doctores cuando alguien tiene un problema a las 2 de la mañana pues son siempre lúcidos al ir y atender a sus pacientes. Entonces hoy el CIO se volvió el médico de la tecnología para la empresa, debe estar atento 24/7”, consideró el especialista.

Sarmiento cree que además de perfeccionar las habilidades técnicas de su cargo, el CIO debe pulir algunas ‘soft skills’ que son necesarias para convertirse en un tomador de decisiones y dejar de ser una figura meramente operativa.

“Una de las habilidades que deben desarrollar con mucha fortaleza es la capacidad de comunicación. Es muy importante tener una amplia capacidad analítica, de tal manera que uno puede analizar la problemática de manera integral, tener mucha apertura, convencerse de que hay más de una sola manera de hacer las cosas. Hay que tener una capacidad de ‘project management’”, señaló.

De acuerdo a las tendencias de los próximos 5 años, Sarmiento recomienda especializarse particularmente en el análisis de datos y su procesamiento para convertirlos en conclusiones y acciones. También habrá que estar atentos a la evolución de la Inteligencia Artifical en la industria y a la seguridad.

“Antes TI era un vagón del tren, ahora la TI es un componente de la locomotora”, señala Eduardo Sarmiento. “Arrastra muchas decisiones de negocio, ya no llamo al CIO para desarrollar un programa para algo que se me ocurrió, ahora lo llamo para saber que ideas tiene, junto con un componente tecnológico, que me va a ayudar a abrir nuevos canales”, explicó.

El experto recomendó a los jóvenes entusiastas de la tecnología a mantenerse siempre activos y expectantes de qué evolución o cambios sucederán en los próximos meses dentro de la tecnología. Dijo que el sector de las TI es para personas con vocación para aprender y emprender de manera constante.

“Nunca te vas a aburrir, tu trabajo siempre va a cambiar, va a ser distinto, sin necesidad de que vayas a buscar un nuevo empleo”, concluyó.