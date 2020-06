¿Qué inspira a Vampipe y Carlos Chavira para hacer sus parodias?

Probablemente has visto un meme o tuit de Vampipe y un video de Carlos Chavira imitando a algún político y te reíste (o se lo compartiste a tus amigos). Estos materiales tienen fuerte impacto en las redes sociales pero, ¿qué inspira a estos influencers y productores de contenido?

Para Vampipe, la 'fuente' para hacer sus materiales es la política nacional, principalmente.

"Cada vez es más sencillo hacer las cosas; todo parece chiste (...) La misma política y la vida ya me lo están dando; no hay tanta ciencia. Hay que tomar todo con humor y, cuando se debe, ver las cosas en serio", señaló este jueves en su participación en el EF MEET POINT. Redes sociales: ¿benditas o malditas?

Carlos Chavira consideró que la política también lo impulsa, pero que el reto actualmente es hacer más gracioso el acontecer diario en el país.

"No hay mucho que hacer. No lo digo de forma peyorativa ni nada. Antes, teníamos que rebuscar mucho un tema y decir '¿cómo puedo ridiculizar el tema y dejar un mensaje?'. Ahora es un poco más complicado. ¿Cómo vamos a convertir algo que ya es gracioso para que la gente lo vea y diga 'ya era chistoso y ahora me lo ponen más chistoso?'", comentó durante su participación en el evento.

Agregó que ahora se deben buscar otras alternativas, esto ante el contexto nacional actual.

"Estamos trabajando en generar propuestas para que la gente quiera hacer algo y participar de manera responsable; que no sean solo para atacar, sino un negocio, con una idea que tengas, que las uses para manifestarte y no nada más enfocando toda tu energía en un solo personaje", aseveró.