Ponle sabor a tus maratones de Netflix con este helado inspirado en 'el streaming'

Un producto con el nombre Netflix ataca de nuevo.

El fabricante de helados Ben & Jerry's es la marca más reciente en sacar provecho del amplio atractivo y el estatus del servicio de transmisión como punto de referencia cultural.

"Nunca querrás ver Netflix sin él", dice Ben & Jerry's sobre el nuevo sabor llamado Netflix & Chilll'd, sí, con una "L" adicional, un helado de mantequilla de maní con remolinos de pretzel dulce y salado y trocitos de brownie.

La frase viral "Netflix and chill" comenzó como una forma inocente de decir: "He tenido un día difícil y todo lo que quiero hacer esta noche es ponerme Netflix, acurrucarme en posición fetal y consumir cuatro horas seguidas de entretenimiento", escribió The Guardian en 2015," pero (la frase) se ha convertido en una insinuación (y en un meme) de engancharse".

Ben & Jerry's no es ajeno a las asociaciones. La marca ha rendido homenaje a Bernie Sanders, los actores Will Ferrell y Tina Fey, quien también creó la serie estadounidense 30 Rock; la escritora de comedia Liz Lemon, junto con el presentador nocturno Stephen Colbert y la banda Phish. Sin mencionar, por supuesto, el sabor que rinde tributo al líder de Grateful Dead, Jerry García.

Netflix también se ha asociado con otra heladería. Baskin-Robbins convirtió una de sus tiendas en Burbank, California, en la heladería que apareció en la serie de Netflix, Stranger Things.

La comediante Michelle Buteau, protagonista de la película de Netflix "Always Be My Maybe", tuvo la primicia ceremonial.