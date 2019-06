Personal de Huawei colaboró con militares de China en proyectos de investigación: documentos

Varios empleados de Huawei han colaborado en proyectos de investigación con personal de las fuerzas armadas chinas, lo que indica vínculos más estrechos que los que ha reconocido anteriormente el fabricante de teléfonos inteligentes.

Durante la última década, los trabajadores de Huawei se han unido a miembros de varios órganos del Ejército Popular de Liberación (EPL) en al menos 10 esfuerzos de investigación que abarcan desde inteligencia artificial hasta comunicaciones por radio.

Esto también incluye un esfuerzo conjunto con la rama de investigación de la Comisión Militar Central, el órgano supremo de las fuerzas armadas para extraer y clasificar las emociones en los comentarios de los videos en línea, así como una iniciativa con la élite tecnológica de la Universidad Nacional de Defensa para explorar formas de recopilación y análisis de imágenes de satélite y coordenadas geográficas.

Esos proyectos son solo algunos de los estudios divulgados públicamente que arrojan luz sobre cómo el personal de la compañía de tecnología más grande de China formó un equipo con el Ejército Popular de Liberación para investigar una serie de aplicaciones militares y de seguridad potenciales.

Los autores de los tratados, que no se han informado anteriormente en los medios de comunicación, se identificaron como empleados de Huawei y el nombre de la empresa figuraba en un lugar destacado en la parte superior de los documentos.

"Huawei no tiene conocimiento de que sus empleados publiquen documentos de investigación a título personal", dijo el portavoz Glenn Schloss en un comunicado enviado por correo. "Huawei no tiene ninguna colaboración de I + D (Investigación y Desarrollo) ni asociaciones con las instituciones afiliadas a PLA (Chinese People's Liberation Army o Ejército Popular de Liberación)", agregó.

"Huawei solo desarrolla y produce productos de comunicaciones que confirman los estándares civiles en todo el mundo y no personaliza los productos de I + D para el ejército", añadió.

El ministerio de defensa de China no respondió a una solicitud de comentarios por fax.

La administración de Trump impuso límites a Huawei para hacer negocios con compañías estadounidenses e instó a sus aliados a seguir su ejemplo, diciendo que la empresa representa una amenaza para la seguridad nacional. Washington se ha concentrado en lo que dice que es la estrecha asociación de Huawei con las fuerzas armadas, en parte porque el fundador multimillonario Ren Zhengfei, un leal defensor del Partido, fue un oficial que trabajó en comunicaciones durante su mandato militar.

No está claro si los estudios que vio Bloomberg, que se remontan a 2006 y se descubrieron durante una búsqueda en una base de datos en línea utilizada en parte por profesores para erradicar el plagio entre los estudiantes universitarios, abarcaban todas las instancias de colaboración de los empleados de Huawei con el PLA. Muchos proyectos sensibles simplemente nunca están en línea, pero los investigadores de Huawei y el ejército publicaron miles de artículos, de acuerdo con esa base de datos. Bloomberg solo vio 10 de esos esfuerzos conjuntos y la empresa emplea a más de 180 mil personas.

Las empresas tecnológicas y las agencias militares han estado colaborando en todo el mundo durante décadas, generando muchas de las tecnologías que sustentan la Internet moderna. En China, esa relación público-privada es particularmente estrecha debido a la influencia de Beijing en todos los sectores de la economía. Pero Huawei constantemente rechaza las sugerencias de que los antecedentes de Ren influyen de alguna manera en la corporación, y dice que su relación con los militares es mínima y no política.

Si bien los trabajos de investigación no prueban que el propio Huawei tenga vínculos cercanos con el ejército chino, sí muestran que la relación de sus empleados con el PLA es más matizada de lo que sus ejecutivos han descrito públicamente.

Huawei ha dicho que nunca revela información confidencial al gobierno y ni siquiera lo haría si se lo pidieran. El propio Ren ha ignorado la relación de Huawei con el ejército desde en enero pasado, cuando habló con medios extranjeros por primera vez en años.

"No tenemos cooperación con los militares en investigación", dijo a periodistas en Shenzhen en enero pasado, según una transcripción que Huawei proporcionó. “Tal vez les vendamos una pequeña cantidad de equipamiento civil. ¿Cuánto?, no lo tengo claro porque no los consideramos como un cliente central”, añadió entonces.

Las fuerzas armadas también han negado enérgicamente los vínculos oficiales con Huawei. “Huawei no es una empresa militar”, dijo el ministro de Defensa general, Wei Fenghe, en el Diálogo Shangri-La en Singapur realizado este mes. "No pienses que porque el jefe de Huawei solía servir en el ejército, entonces la compañía que él construyó es parte del ejército", abundó.

Sin embargo, el alcance de los lazos militares de Huawei sigue siendo un tema de intenso escrutinio en Estados Unidos debido al papel que ha tenido el EPL en temas que van desde el aumento de las tensiones en el Mar de China Meridional hasta los supuestos actos de piratería estatal.

Las operaciones opacas y los poderes de gran alcance en un país obsesionado con la estabilidad también han generado preocupación. A menudo se piensa que la presidencia de la Comisión Militar Central es clave para mantener el poder en el país, razón por la cual Xi Jinping y sus antecesores fueron nombrados jefes de Estado. El líder se ha enfocado en una política denominada "integración civil-militar", que apunta a aprovechar la tecnología con fines militares. Beijing ha fomentado así una mayor participación de empresas privadas en el sector de defensa.

Bloomberg no pudo ponerse en contacto con los empleados que participaron en los estudios o determinar si permanecen en la empresa.

Uno de esos estudios se enfoca en la opinión en línea y menciona al empleado de Huawei en Shanghai, Li Hui, como autor principal. El documento se centró en mejorar la precisión de los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural en los videos. Obtuvo una "muy alta precisión", según un documento publicado en la edición de mayo de 2019 de Netinfo Security, una revista propiedad de un instituto de investigación del Ministerio de Seguridad Pública. Los investigadores utilizaron 240 mil comentarios para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial antes de probarlos en un conjunto de datos de un millón de entradas.

Li identificó a su empleador como Shanghai Huawei. Los tres co-investigadores enumerados en el documento procedían del comité central del EPL, un laboratorio de investigación de TI de élite y otra unidad militar, según el documento. El proyecto fue financiado por el Proyecto Nacional de Seguridad de la Información 242, un programa creado por Beijing para apoyar los esfuerzos de investigación de seguridad de TI.

Wong Kam Fai, un profesor de la Universidad China de Hong Kong que estudia el procesamiento de lenguaje natural, dijo que es común que las universidades en China y las compañías colaboren con el gobierno o el ejército.

“Las universidades chinas están bastante abiertas para trabajar con los militares. Si es muy sensible, será clasificado", detalló.

Wong dijo que los documentos sobre el uso de la tecnología para detectar emociones en los videos no eran particularmente novedosos, lo que explica en parte por qué se pueden hacer públicos.

"Los diferentes proyectos tienen diferentes niveles de sensibilidad y, a veces, el gobierno será el propietario de la propiedad intelectual", agregó.

"Es posible que haya mucha investigación que la gente simplemente no ve, porque algunas investigaciones militares son delicadas y clasificadas", detalló.

Además, los investigadores a veces ponen el nombre de su empleador en los documentos sin notificar a la compañía, o esperan hasta que salga el documento para hacerlo. Eso es porque hay una buena probabilidad de que algunos artículos nunca se publiquen.

El autor de un artículo de 2006 sobre la radio de la red de combate de Estados Unidos es Zheng Chuangming, de la unidad de Huawei en Shenzhen. Él investigó cómo los algoritmos de software de EU ayudaron a aumentar la eficiencia y conservar el poder. Zheng había publicado un artículo más general sobre el mismo sistema solo unos meses antes.

Otro empleado de Huawei, Li Jie, aparece en la lista de personas que trabajan con dos investigadores militares en la génesis y la perspectiva del sistema de información geográfica que se utiliza para recopilar y analizar los datos de ubicación. Eso, según un estudio incluido en los artículos publicados después de un seminario académico sobre telecomunicaciones realizado en la ciudad de Dalian en 2009. No está claro si Li, quien trabajó en el Departamento de Fundaciones de Huawei, permanece en la compañía.

Y en otro artículo publicado en 2013, el empleado de la tecnológica, Zhou Jian, trabajó con un hospital de PLA para ayudar a los médicos a detectar mejor las señales cardíacas. El estudio fue financiado por el proyecto 12º Cinco Años del EPL, según una introducción en el documento publicado en cnki.cn, una plataforma en línea de trabajos de investigación académica. Zhou se identifica como un empleado de Huawei.

“En Estados Unidos también tienen acuerdos similares. EU tiene subvenciones militares ", dijo Wong.

"Hay muchas fuentes de financiación, incluso de los militares para la investigación", concluyó.

Con la colaboración de Edwin Chan, Yuan Gao, Lulu Yilun Chen y Peter Martin