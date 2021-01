Parler, la red social de la ultraderecha y los fanáticos de Trump, regresa con apoyo de servidor ruso

Parler, la red social popular entre la ultraderecha y los teóricos de la conspiración, reapareció con la ayuda de un servicio de seguridad web de propiedad rusa mientras el sitio web busca una forma de evitar las prohibiciones que lo desconectaron a principios de este mes.

"Nuestro regreso es inevitable debido al trabajo duro y la perseverancia contra viento y marea", escribió el director ejecutivo John Matze en una nueva publicación, la última desde que Amazon Web Services dejó de alojar el sitio y fue prohibido en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. . “A pesar de las amenazas y el acoso, ningún empleado de Parler ha renunciado. Nos estamos acercando y fortaleciendo como equipo ".

Parler, que fue abandonada por las grandes empresas de tecnología después de que sus usuarios la usaran para incitar a la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos, ahora confía en un servicio de alojamiento de DDoS-Guard Corp, que es propiedad de dos rusos, Evgenii Marchenko y Aleksei Likhachev, según documentos presentados en Companies House, una agencia del Reino Unido que registra información de la empresa y la pone a disposición del público. El sitio web de DDoS-Guard enumera una ubicación en Edimburgo para su oficina registrada.

Los datos públicos asociados con el nombre de dominio Parler.com muestran que uno de los servidores de Internet a los que dirige a los visitantes está enrutado a través de DDoS-Guard. Otro servidor, específicamente para enrutar el correo electrónico de Parler.com pero no el contenido del sitio web, es una dirección de Outlook.com, operada por Microsoft.

Una portavoz de DDoS-Guard dijo que la compañía no alojaba a Parler y se negó a comentar sobre los servicios que estaba brindando a la aplicación de redes sociales. Confirmó, sin embargo, que sí almacenan datos de clientes como parte de su oferta.

El domingo, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, defendió la decisión de Apple de eliminar la aplicación Parler a pesar de las quejas de los críticos de que la medida afecta la libertad de expresión.

"Observamos la incitación a la violencia que había allí", aseveró Cook en "Fox News Sunday".

"No consideramos que la libertad de expresión y la incitación a la violencia tengan una intersección".

El nombre de dominio de Parler ahora está registrado en Epik, una empresa de servicios de sitios web con sede en Sammamish, Washington, según los registros públicos puestos a disposición por el regulador de Internet Icann. Epik también es el registrador de dominios de Gab, otro sitio de redes sociales menos restrictivo y popular entre la extrema derecha.

La mayoría de las funciones en Parler parecían permanecer inactivas el martes temprano, además de las declaraciones de Matze y otros empleados. Los miembros no pueden iniciar sesión ni publicar mensajes y la aplicación aún no está disponible en las tiendas Apple Inc. o Google Play.

Microsoft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Epik dijo en un extenso comunicado en su sitio web del 11 de enero que no ha tenido "ningún contacto ni conversaciones con Parler de ninguna forma". La declaración también abordó la propaganda, los colapsos en la sociedad civil y la mala conducta editorial por parte de los "principales propietarios de los medios".

Antes de su prohibición, Parler, que tiene términos menos restrictivos que dictan lo que los miembros pueden publicar y fue respaldado por algunos legisladores republicanos y figuras de los medios de comunicación, había visto un aumento en los usuarios cuando Twitter y Facebook desterraron al presidente saliente Donald Trump junto con usuarios y grupos que apoyaron la violencia.

Con la ayuda de Ilya Khrennikov.

