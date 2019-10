¡No rompas el 'cochinito' todavía! La PlayStation 5 ya tiene fecha de lanzamiento

La próxima consola de Sony ya tiene nombre y fecha de lanzamiento: PlayStation 5 estará a la venta en 2020, según informó este martes el presidente y CEO, Jim Ryan.

"Hoy estoy orgulloso de compartir que nuestra consola de próxima generación se llamará PlayStation 5, y estaremos lanzándola a tiempo para 2020", indicó en un comunicado de la firma.

Ryan apuntó que uno de los objetivos que se busca con la nueva consola es profundizar la sensación de inmersión de los jugadores. Esto lo hará a través de la tecnología implementada en los nuevos controles, con los cuales habrá una gama más amplia de sensaciones.

"Por esto, chocar contra una pared en un auto de carrera se sentirá muy diferente a hacer una jugada en un campo de futbol", detalló la empresa, y agregó que incluso será posible sentir una variedad de texturas cuando un personaje corra, por ejemplo, por el campo o por el barro.

Una segunda innovación para los controles estará en los botones L2/R2, con los cuales será posible identificar la resistencia táctil para dibujar el arco y la flecha, o para acelerar un vehículo.

La compañía destaca que, si bien existen todavía detalles interesantes para compartir sobre la nueva PlayStation 5, todavía hay nuevos lanzamientos para la PlayStation 4 (PS4), entre ellos las entregas de los juegos Death Stranding, The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima.