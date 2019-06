¿No puedes publicar 'Historias'? Calma... Instagram registró una caída global

Instagram presentó fallas en su servicio este jueves por la tarde, de acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales.

Al ingresar en la versión de escritorio, la plataforma muestra la leyenda 'Sorry, something went wrong' (Perdón, algo salió mal). Arriba d ela leyenda aparece el logotipo de Facebook, propietaria de Instagram.

En el caso de la app móvil, al usuario le aparecen las últimas imágenes que aparecieron en su 'feed', pero la app no permite actualizar las publicaciones. La sección de 'Historias' aparece en blanco.

Tras la caída, diversos usuarios se manifestaron en redes sociales para reportar las fallas. Indican que no pueden acceder al 'feed' de publicaciones de sus contactos así como publicar imágenes en su perfil e historias.

Instagram no se ha pronunciado al respecto de la caída de su servicio, hasta las 17:00 horas.

De acuerdo con el sitio web 'DownDetector', la caída del servicio no solo se registró en México sino en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos y Europa.