NO PUBLICAR: Nota de Disney+ programada hasta las 14:00 horas

El mensaje parece un error, pero no lo es: con un texto que incluye la frase '[NO PUBLICAR]', se dio a conocer el día que llegará a México y América Latina la plataforma Disney Plus.

"[NO PUBLICAR] Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. *Nota: usar hashtag #DisneyPlus", publicó este martes la plataforma de streaming en su cuenta de Twitter.

Este anuncio 'disfrazado' de error continuó cuando la cuenta general de Disney Plus publicó un tuit más: "UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy...".

La interacción continuó con referencias de películas de la compañía, con Mike Wazowski de Monsters Inc. respondiendo que estaba "trabajando en su papeleo" y Hei Hei de Moana gritando tras el anuncio.

Días antes, el servicio de streaming ya había anunciado que llegaría a México y Latinoamérica en noviembre, pero no había indicado la fecha exacta.

En ese momento dio a conocer también que contará con la versión live action de Mulán, una de las películas más esperadas por los fans.

Disney+ tendrá todos los títulos originales producidos por y para Disney, así como las colecciones completas de todos los contenidos disponibles de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, exclusivos para la plataforma.