Huawei no tiene conexión real con el Gobierno chino: vicepresidente de Asuntos Públicos

Huawei rechazó este lunes que el Gobierno chino tenga una participación accionaria en la compañía.

"No hay una conexión real con el Gobierno chino", dijo este lunes Andrew Williamson, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la compañía, en entrevista con FOX Business.

"No hay propiedad (del Gobierno chino sobre Huawei). No hay, ya sabes, un porcentaje de participación accionaria que forme parte del Estado chino", explicó para el programa televisivo After the Bell.

Ren Zhengfei, el fundador de Huawei, dijo este lunes que el gigante chino de las telecomunicaciones reducirá su capacidad, pero las medidas estadounidenses para restringir su negocio “no nos detendrán”.

La empresa espera ingresar unos 100 mil millones de dólares anuales en los dos próximos años, en comparación con los 105 mil millones de dólares de 2018. La previsión en febrero era de 125 mil millones en 2019.

En mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó en una charla con FOX Business, que “Huawei es un instrumento del gobierno chino".

"Están profundamente conectados. Es algo que es difícil de entender para los estadounidenses ", dijo Pompeo entonces.

Estados Unidos ha incluido a Huawei en una lista negra, lo que supone que las empresas estadounidenses que quieren vender componentes a la firma tienen que pedir autorización del Departamento estadounidense de Comercio.

Las autoridades estadounidenses han acusado a varias empresas de tecnología chinas, como Huawei, de robar secretos comerciales y ser un riesgo para la ciberseguridad, quizá a instancias del gobernante Partido Comunista chino.

Washington introdujo las medidas cuando la firma china y sus competidoras se preparaban para empezar a desplegar las redes móviles 5G de próxima generación.