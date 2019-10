¡No caigas en la trampa! WhatsApp da recomendaciones para detectar información falsa

¿Alguna vez te ha llegado un mensaje en Whatsapp y el contenido de este te ha parecido sospechoso o inusual? En busca de combatir las noticias falsas y los mensajes de fraude, Whatsapp enlista una serie de recomendaciones.

Te las presentamos a continuación:

1. Verifica si se trata de un mensaje reenviado. Si es así, arriba del mensaje aparecerá la leyenda "Reenviado" en letras cursivas. Con esto podrás identificar si el mensaje fue escrito por quien te lo envió.

2. Confirma la fuente de información. Si recibes un mensaje en audio, video o una imagen con datos poco creíbles, busca información al respecto para corroborar la veracidad de esta.

3. No abras enlaces a páginas desconocidas. Si alguien te envía un enlace para ir a una página que no conoces, pregunta a la persona con la que estás hablando de qué se trata. Además, WhatsApp recomienda no dar información personal o confidencial, así como ponerse en contacto con la persona que lo solicita para saber cuál es el fin o para qué va a ocuparse.

4. Pon atención en los detalles. Los errores de ortografía, por ejemplo, pueden ser una señal para detectar una noticia falsa o un mensaje de fraude, al igual que las fuentes que citan.

5. Si identificas que recibiste una noticia falsa, avisa a la persona que te lo envió. No difundas mensajes si no estás seguro de que la información sea confiable.

Por otro lado, si recibes mucha información falsa, tienes la opción de reportar al contacto o al grupo de la que esta proviene.

Los pasos para esto son: Abrir la conversación y seleccionar en la parte superior al contacto o grupo para ver el perfil. Ahí deberás elegir la opción "Reportar contacto" o "Reportar grupo".