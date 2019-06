Nintendo en la E3 2019: una 'probadita' de lo nuevo de Zelda y personajes extra para Smash Bros

La Electronic Entertainment Expo (E3) 2019 abrió sus puertas al público en general este martes y una de las presentaciones con más reflectores fue la de Nintendo.

La compañía de videojuegos japonesa presentó sus más recientes avances. Entre los nuevos lanzamientos y adiciones especiales, lo que más causó reacciones fue el anuncio de secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

Este juego es uno de los mejor calificados por los fanáticos de Nintendo. Se estrenó en marzo de 2017 para la consola Switch.

Tras más de dos años de su lanzamiento, Nintendo aprovechó para anunciar oficialmente que 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' tendrá una secuela, aunque no se sabe el nombre que tendrá ni cuándo se lanzará.

La firma japonesa señaló, al final del avance de más de un minuto de duración, que "la secuela está ahora en desarrollo".

Acá te dejamos el video del avance.

Otros anuncios de Nintendo que llamaron la atención fueron las nuevas adhesiones que tendrá el 'Super Smash Bros Ultimate'.

Los personajes que los usuarios podrán descargar en el verano son el dúo Banjo-Kazooie (como un solo peleador) y El Héroe (también conocido como Erdrick) de la saga Dragon Quest.

Banjo-Kazooie es un clásico 'noventero' de Nintendo. El primer videojuego de esta dupla se lanzó en 1998. También Xbox ha tenido algunas entregas de estos personajes.

Nintendo también anunció el lanzamiento de 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', con fecha para el 20 de septiembre de este año; dio más información sobre su juego de los Juegos Olímpicos (que en 2020 se harán en Tokio) protagonizado por Mario y Sonic.

La compañía retrasó hasta marzo de 2020 el esperado estreno del videojuego Animal Crossing: New Horizons hasta principios del próximo año y pierde un título importante que habría apoyado el lanzamiento de una nueva versión de la consola.

Descubre los muchos misterios que te aguardan en la Isla Koholint en The Legend of #Zelda: Link's Awakening, que llegará a #NintendoSwitch el 20 de septiembre. #NintendoE3 pic.twitter.com/GHmcPnOtr2 — Nintendo España (@NintendoES) 11 de junio de 2019

Nintendo también confirmó que otro título notable para el 2019, 'Luigi’s Mansion 3', avanza según los plazos previstos, sin dar una fecha de lanzamiento.

Añadió que los ya longevos Resident Evil 5 y 6 llegarán a Switch.

¡Llama a un amigo y sobrevivid como podáis en una aventura terrorífica! Resident Evil 5 y Resident Evil 6 llegarán a #NintendoSwitch este otoño.#NintendoE3@RE_Games pic.twitter.com/ecuAA7QfHt — Nintendo España (@NintendoES) 11 de junio de 2019

Con información de Bloomberg.